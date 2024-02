Před 130 lety se narodil mistr modelář Alfredo Stola. Stál u začátků Lancie, na světě neměl konkurenci

Roku 1894 se do rodiny obchodníků s vínem a likéry na adrese Via Casal Borgone 1 v Turíně narodil Alfredo Stola. Otci Francescovi a matce Vincenze se velmi dařilo, jejich výnosný velkoobchod se zabýval nápoji z oblastí okolo Asti a Monferrata, ale syna mnohem více zajímala technika. A v jejím studiu ho rodiče podpořili, po střední škole nastoupil na techniku a v pouhých osmnácti letech vyráží na zkušenou až do daleké Brazílie. Z Janova se vydal na lodi do přístavu Santos, kde skrze kontakty na tamní Italy získal práci jako modelářský učeň ve slévárně velkých lodních motorů.

Tam vynikl svými schopnostmi dodržovat technické výkresy, pracovat se dřevem a také se učil postupům při odlévání do písku. Do Itálie se vrátil v roce 1915 kvůli první světové válce, nastoupil k pěchotě a na sočskou frontu v oblasti Isola Morosini poblíž pobřeží – unikl tak těm nejkrvavějším bojům, odehrávajícím se severněji v horách. Bitvy na Soči měly mimochodem na italské straně téměř 1,3 milionu mrtvých, raněných, zajatých, nemocných nebo pohřešovaných – k těm Alfredo Stola naštěstí nepatřil.

Po válce zakládá modelářskou dílnu pod názvem Alfredo Stola - Modelli dimostrativi in legno per fonderia e carrozeria, čili „Alfredo Stola – dřevěné demonstrační modely pro slévárny a karosárny.“ Otevírá podnik na strategickém místě, přímo v Turíně ve čtvrti Borgo San Paolo, doslova co by kamenem dohodil od sídla automobilky Lancia. Není proto divu, že ho Vincenzo Lancia oslovil ohledně výroby zmenšených modelů i prototypů panelů kapotáže na kostrách – některé modely v měřítku 1:1 byly dokonce pojízdné.

A nejen to, díky svým zkušenostem z Brazílie mohl Stola dodávat také odlitky pro motorové díly a prvky interiérů. V této době, tedy roce 1922, se mu také narodil první syn Giuseppe. Původně pětičlenný tým modelářů, k němuž kromě Alfreda patřili také kolegové Moiso, Pronel, Carandino a učeň Cit, se stále zdokonaloval a od skutečně historických typů karoserií s vzpřímenými chladiči vpředu typu Lambda, Dilambda nebo Augusta přešel ke komplexnějším tvarům – dílna zpracovala například modely krásné Lancie Astura nebo Artena s blatníky plynule navazujícími na prahy, krytou kabinou a mnohem kulatějšími a komplexnějšími tvary.

Právě Artena byla posledním modelem, který firma vytvořila na své původní adrese v ulici Corso Racconigi 138. V mezičase (1929) se narodil druhý syn Francesco. V roce 1934 se posouvá do Via Issiglio do čísla popisného 38, tedy přímo „přes zeď“ k továrně Lancia. Firma zde má nyní dílnu o rozloze 800 metrů čtverečných místo dřívějších tří set, její uspořádání s různými pracovními stanicemi, sloupovou frézou i administrativním zázemím navrhl přímo Alfredo Stola, pracovalo zde na dvacet zaměstnanců.

Zeď mezi dílnou a továrnou se ukázala jako nepraktická – místo ní vznikla brána, kterou otevřel sám Vincenzo Lancia, což značně urychlilo komunikaci i přesun modelů na ručně tlačených vozících. Po stěhování se Alfredovi a jeho manželce Margheritě také narodil třetí syn Roberto.

Dílna se podílela na vývoji modelů Lancia Aprilia a Ardea, u jejichž prototypů značka poprvé vážněji aplikovala aerodynamické postupy – díky práci s měkkým dřevem a poté kovem bylo možné experimentovat a vytvořit skutečně funkční i krásnou kapotáž. V této době, tedy druhé polovině 30. let, už měla firma Stola skvělé renomé, takže ji oslovily i další výrobci – Fiat, Farina, Diatto, OM nebo SPA.

Začátek druhé světové války znamenal pro modeláře nucený přechod k vývoji modelů pro armádní účely a prototypů, které schvalovalo nejvyšší velení fašistické Itálie. Vznikaly zde tak koncepty nákladních vozů, speciálních disků pro nasazení v severoafrické poušti, modely speciálních nástaveb a tak dále. Po válce obchody rozjížděly jen velmi pomalu, do práce se ale postupně zapojili (a také si ji dobře osvojili) všichni tři synové - Giuseppe, Francesco i Roberto. Od 50. let navíc dílna stavěla pro významného zákazníka – Alfu Romeo.

A opět se dařilo – natolik, že v roce 1957 došlo k rozšíření dílen na adrese Via Issiglio 38, vedle kterých zároveň vyrostla šestipatrová obytná budova. V ní Alfredo poskytl každému ze svých synů jedno patro, plus jedno měl pro sebe, dalších devět bytů pak pronajímal svým nejlepším zaměstnancům. V tomto období neměla dílna Stola prakticky žádnou konkurenci, pracovala pro nejprestižnější výrobce a definitivní modely vozů pro nastavení výroby a lisů mířily z Turína do všech světových stran.

Na přelomu 50. a 60. let měl Alfredo Stola vážné zdravotní problémy, 27. března roku 1960 umírá obklopen rodinou. Dle jeho přání byla rakev vystavena přímo v dílně a až do pohřbu u ní dnem i nocí drželi stráž členové rodiny i zaměstnanci. Synové pak z úcty ke svému otci přejmenovali podnik na „Alfredo Stola & Figli,“ tedy „Alfredo Stola & synové.“

Společnost úspěšně převzali a nadále pracovali pro automobilové velikány, Giuseppe v roce 1964 modelářství opustil a založil úspěšnou slévárenskou společnost. Ferrari, Bugatti, BMW, Fiat, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Saab, Toyota, Seat, Mitusbishi, Lincoln, Ford, Maybach… Ti všichni si chodili k firmě Stola pro finální modely nebo kvůli stavbě konceptů, které jsme po desítky let vídali na silnicích i na autosalonech.

V roce 2004 společnost i s dceřinými podniky koupila skupina RGZ, o deset let později ji získala italská firma Blutec. Ta v roce 2020 vyhlásila bankrot a její bývalý manažer je vyšetřován kvůli zpronevěře. Ale abychom nekončili příběh tak negativně – od roku 2005 funguje designérská společnost Studio Torino, za níž stojí Alfredo Stola, vnuk zakladatele, se svou manželkou Marií Paolou. Specializují se na návrhy luxusních a ručně vyráběných sporťáků a skrze ně se splnil sen zakladatele – aby firma fungovala alespoň sto let.