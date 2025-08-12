Prázdninové cestování zvyšuje prodeje dálničních známek. Hitem jsou ty krátkodobé

Řidiči začali naplno využívat jednodenní dálniční známky, drtivá většina se jich prodala přes oficiální e-shop.
Zatímco v červenci loňského roku se za dálniční poplatky vybralo 575 milionů korun, v letošním roce se prodalo o 170 tisíc elektronických známek více, což přineslo do rozpočtu bezmála 700 milionů korun. Ke zvýšení počtu prodaných dálničních známek dle Ministerstva Dopravy České republiky přispělo zavedení jednodenní známky v březnu 2024. „Lidé, kteří nechtěli dříve kvůli jednodennímu průjezdu po dálnici kupovat desetidenní známku, jeli mimo placené úseky. Nyní si už kupují jednodenní známku. Navíc se ukazuje, že růst prodejů e-známek na jeden den nemá vliv na prodeje ostatních druhů,“ uvedl ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica.
Nejvíce jednodenních známek se za červenec loňského i letošního roku prodalo na oficiálním státním e-shopu edalnice.cz (93 %), následují distribuční kanály jako je prodej na benzinových stanicích EuroOil a RobinOil nebo prostřednictvím poboček České pošty (6 %) a na třetím místě jsou pak kiosky v blízkosti hranic s okolními zeměmi (1 %). Pro rok 2025 vychází výše ročního poplatku na 2 440 Kč, měsíční známka je za 460 Kč, desetidenní za 290 Kč a jednodenní za 210 Kč.
Podle evropské směrnice je odpuštěn poplatek za používání dálnic bezemisním vozidlům na elektrický pohon nebo na vodík. Hybridní vozidla s kombinovaným množstvím emisí do 50 g CO2/km, platí 25 % sazby časového poplatku. U vozidel v systému časového zpoplatnění poháněných zemním plynem nebo biometanem zůstává stávající míra zvýhodnění nedotčená, tedy na úrovni 50 % sazby časového poplatku.
„Důvodem nárůstu prodejů zejména u krátkodobých známek je zvýšený zájem o cestování napříč celou republikou, ale i budování nových dálničních úseků. Aktuálně je rozestavěno 200 kilometrů dálnic a u dalších 73 kilometrů se vybírá zhotovitel. Do roku 2033 chceme mít základní dálniční síť dobudovanou,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. V červenci roku 2025 se prodalo celkem 1 139 009 kusů všech druhů dálničních známek.
Zdroj: MDČR | Zdroj videa: ŘSD