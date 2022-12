Praktický skútr dostal lak z unikátního konceptu. Skočit si pro něj můžete k sousedům

Díky limitované sérii Makka Polestar Edition si můžete užít jedinečný lak konceptu na velmi schopném elektrickém skútru.

Jméno Stefan Ytterborn možná neznáte, ani jím založenou společnost Cake v roce 2016, ale věřte, že teď se vám zaručeně vryje do paměti. Ne, není to cukrárna ani fabrika na výrobu koláčků, jak by se mohlo na první dojem zdát. Jejím teritoriem jsou elektrické motocykly do města, pro zábavu i na práci.

Nyní se výrobce rozhodl pozdvihnout image modelové řady Makka, která se hodí na rychlé přesuny po metropoli, speciální edicí vytvořenou ve spolupráci s automobilkou Polestar. Poprvé se tato jména setkala loni při tvorbě omezené série Polestar Snow, jejímž hlavním prvkem byla sněhově bílá barva. Jelikož se motocykl rychle vyprodal, otevřel dveře dalším projektům.

I v tomto případě hraje stěžejní roli lak skútru. Tentokrát padla volba na nebesky modrou barvu inspirovanou konceptem otevřeného roadsteru O2 odhaleného letos v březnu. Sériový model nám sice Polestar slíbil, ale prý se jej dřív jak v roce 2026 nedočkáme.

Zatím si tedy musíme vystačit se skútrem Makka Polestar Edition. Ten se vyznačuje minimalistickým designem s nádechem retra, ale je překvapivě praktický. Demontovatelný držák pod sedlem lze použít pro převoz nákladu, specifického nosiče nebo na něj jde upevnit druhé sedlo.

Skútr je vybaven elektromotorem s permanentně buzenými magnety o výkonu 1,55 kW (maximum 2,8 kW) a točivým momentem 24 Nm. Energie je čerpána z 1,5kWh lithiového akumulátoru pracujícího s napětím 48 V. Výrobce udává dojezd 54 km, k čemuž přispívají brzdy se schopností rekuperace. Maximální rychlost je nastavena na 45 km/h. Dostatečnou stabilitu zajišťují kvalitní tlumiče Öhlins a 14palcová kola.

Výhodou skútru je hmotnost pouhých 59 kg, z čehož 11 kg tvoří baterie. Nosnost činí 245 kg. Nabíjení zajišťuje 10A nabíječka do klasické zásuvky, která baterii na 80 % zvládne nabít za dvě hodiny. Zbylých 20 % si vyžádá další hodinu. Základní jízdní data včetně vybraného režimu (na výběr jsou dva) se zobrazují na TFT displeji.

Makka Polestar Edition se bude prodávat na vybraných trzích, ale už nyní je možné skútr objednat na stránkách výrobce za 5300 eur, tedy v přepočtu 130.000 korun s dodáním do 6 až 8 týdnů. Česká republika sice na seznamu není, ale můžete si pro něj zajet k soudům do Německa nebo Rakouska. Mezi dalšími podporovanými zeměmi jsou Belgie, Dánsko, Finsko, Itálie, Holandsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko a Velká Británie.