Praha bude muset vyřešit problém, který už dlouho přehlíží. Musí jednat rychle, brzy spadne klec

Praha má necelý rok na vyřešení problému s vyčerpáním kombinací pro registrační značky. Řešení jsou zatím jen ve fázi diskuzí.

Vedení prahy dlouhodobě odkládalo řešení situace, kdy registr vozidel vyčerpá dostupné kombinace registračních značek. Nyní se smyčka začíná utahovat a problém nabírá na naléhavosti. Tuto komplikaci řeší zatím jenom Praha, která je nejlidnatějším regionem v republice. Navíc zde má sídlo velké množství firem, jejichž vozidla sice jezdí po celé republice, ale registrační značky jsou pražské. Celkem místní registr eviduje 1,224 milionu motorových vozidel.

Už nyní můžeme na silnicích vidět automobily, jejichž značky začínají finální sadou 9AF. Co se stane, až dojde na sérii 9AZ zatím nikdo neví. Přitom dle odhadů zbývá na řešení necelý rok.

Mezi možná řešení patří posunutí čísel a písmen na následující pozici, nebo zatím teprve diskutované zavedení celorepublikových registračních značek, kde by písmena nebyla závislá od příslušného kraje. To znamená, že automobil registrovaný v Praze by už nemusel mít na značce nutně písmeno A.

„O formátu registračních značek pro Prahu se teprve bude rozhodovat. Nicméně vyčerpání kombinace čísel a písmen nehrozí,“ prozradil webu PrahaIN.cz, který se problematikou nadostatku kombinací registračních značek v Praze zabýval už v minulosti, tiskový mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.