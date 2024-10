Pozor na oči! Upravený Mercedes G 63 AMG od Mansory září jako supernova

Za takový speciál by se nemusel stydět ani Karlos Vémola – Mansory představují nové kity pro aktuální třídu G řady W465. K dispozici budou dvě verze s názvy Grande Entrée a Gronos a od každé vznikne jen osm kusů.

Společnou mají vcelku zásadní masáž motoru – v sériové podobě dává G 63 AMG 430 kW plus dalších 15 kW díky mild hybridnímu systému a také 850 Nm plus 200 Nm skrze startér generátor. Po úpravě, spočívající v instalaci větších turbodmychadel, sportovních svodů plus zbytku výfuku a úpravě elektroniky, disponuje čtyřlitrový osmiválec s dvěma turby 603 kW a točivým momentem 1150 Nm.

Provedení Grande Entrée jezdí na 24palcových kolech v pneumatikami 295/30, k dispozici je několik verzí. Zvenčí si jistě všimnete nárazníků, blatníků, kapoty s funkčními sacími otvory, světelné rampy a křídla z kovaného karbonu. Ze stejného materiálu je i zadní nosič na náhradní kolo. Specialitou jsou zadní dveře otevírané proti směru jízdy s mechanismem automatického dovírání. Verze Gronos je v podstatě to samé, akorát s lakem, který – jak vidíte na fotografiích – umí být pěkně divoký.

Ohledně interiéru si může zákazník vybrat čalounění, prošívání i materiály dle vlastního výběru, samozřejmě s logy Mansory, novými pásy, karbonovými pedály a stropnicí s LED osvětlením ve stylu hvězdné oblohy. Cena? Základní G 63 AMG stojí 5.052.960 Kč, nedivili bychom se, kdyby si za úpravu Mansory řekli ještě jednou tolik.