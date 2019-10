Poznejte ženu, která vtiskla duši ostrým Golfům. Bez ní by to nebylo ono

Asi každý zná legendární prvky interiéru Golfu GTI. Sedadla s károvým vzorem a hlavice řadící páky s motivem golfového míčku jsou poznávacím znamením ostrých hatchbacků od Volkswagenu již po sedm generací. Vsadíme se, že ani v té osmé to nebude jinak. Kdo se ale pod tento legendární vzor v roce 1976 podepsal?

Automobilka vzpomíná na rok 1964, když do designového oddělení přijala Gunhildu Liljequistovou, malířku porcelánu a návrhářku krabic od bonboniér. Tehdy jí bylo 28 let a v automobilce měla na starosti lakování detailů interiéru.

Když se pak první Golf GTI dostal do výroby, dala automobilka designérce za úkol vymyslet mu několik sportovních elementů do interiéru. Gunhilda se proto inspirovala svými četnými cestami po Anglii, kde se nechala ovlivnit spoustou velmi kvalitních látek s pravidelnými vzory. Přesně to tedy implementovala i do návrhu potahů sedadel. Dá se tedy říct, že v GTI je trocha britské inspirace.

A co hlavice řadící páky připomínající golfový míček? To byl Gunhildin spontánní nápad, když se začala rozvíjet její láska k tomuto sportu. I když se její nápady zpočátku sešly s nepochopením, nakonec se všechny dostaly do sériové výroby. Ještě, že se tak stalo. Velký vliv těchto prvků na celkového ducha ostrých golfů je nepopíratelný. Postupně se rozšířil i do ostatních ostrých modelů značky.

Gunhilda ve Volkswagenu pracovala třicet let. Mezi její další práce se řadilo například zpracování unikátní edice Golfu Mk1 Etienne Aigner pro stejnojmennou značku výrobce kožených módních doplňků.