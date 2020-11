Poznejte Laru. Dublérku Stiflerovy mámy, kaskadérku a milovnici vozů Porsche

Američanka Lara vystupuje na sociálních sítích jako „That Porsche Girl“. Sledují ji desetitisíce lidí a může být vzorem pro spoustu řidičů a řidiček. Lara je, jak její přezdívka napovídá, silně spjata s automobilkou Porsche. Dokonce tak moc, že ji dala německá automobilka prostor na svém webu.

Lara pracuje v Hollywoodu jako automobilová kaskadérka. Před filmovou kamerou s automobily dělá třeba drifty, myšky a přesně parkuje přes ruční brzdu. Je také členkou Sag-Aftra, federace televizních a rozhlasových umělců, která má více jak 160 tisíc členů.

Vedle toho pracuje také jako dublérka. Při náročných scénách zaskakuje například za Julii Roberts, Mary Louise Parkerovou (seriál Tráva), Jennifer Connellyovou (Alita: Bojový Anděl), Amandu Paysovou (Flash - Hvězdný tým) či Jennifer Coolidgovou, kterou můžete znát především jako Stiflerovu mámu ze série Prci, prci, prcičky.

Objevila se také v několika televizních interview a v různých knihách. V dubnu letošního roku pak uváděla virtuální výstavu California Festival of Speed. V květnu tohoto roku si založila i svou vlastní značku na výrobu oblečení. Hlavním tématem není samozřejmě nic jiného než Porsche.

Laru fascinují vozy Porsche již od dvanácti let. Chvíli pracovala jako modelka a později se již stala filmovou řidičkou. Její práce spočívá třeba i v tom, že musí před kamerou zaparkovat do řady aut za herečku, které to moc nejde. Aktuálně vlastní tři soukromé vozy, se kterými se prohání po Hollywoodu.

Klenotem v její garáži je Porsche 911T z roku 1969. Často ji ale můžete vidět i v modelu 911 Turbo z roku 1982. Se svým přítelem pak používají jako rodinné auto Porsche Macan S. V budoucnu chce Lara svou vlastní talk show o automobilech. Nezbývá než držet palce.