Povinná karanténa nemusí být nuda. Tato automobilová muzea navštívíte i z gauče

Spousta z nás je nyní doma a kontaktu s vnějším světem se vystavuje pouze v nejnutnějších případech. I proto může srdce petrolheada chřadnout, když není v pravidelném kontaktu se slunečními paprsky, které se odrážejí od chromových lišt automobilových dědečků a babiček.

Na karanténu mám jednoduchý trik: Čtu si knihy s motoristickou tématikou. Ale podle webu Automobilemag.com přišel čas oprášit i další možnost kontaktu se zajímavými automobily. Přišel totiž se seznamem automobilových muzeí, které lze procházet online z pohodlí domova jen za použití vašich chytrých zařízení. Níže tak naleznete vybraná muzea. K jejich navštívení stačí kliknout na nadpis.

Porsche Museum

Muzeum Porsche je jedno z nejlépe zpracovaných muzeí s automobily, které můžete navštívit. Vezme vás na cestu kompletní historií značky a ukáže i několik vzácných prototypů. S osobní návštěvou určitě neváhejte, jakmile to bude možné. Muzeum se nachází ve Stuttgartu, pět hodin jízdy z Prahy.

⇒Navštivte Porsche Museum

Mercedes-Benz Museum

Architektonicky skvostná budova uchovávající dědictví značky Mercedes-Benz se nachází taktéž ve Stuttgartu. Její interiéry s komentovanou prohlídkou si můžete prohlédnout na youtube.

⇒Navštivte Mercedes-Benz Museum

Museo Lamborghini

Kdo by to byl řekl, že rozohněný výrobce traktorů to dotáhne až na výrobce jedněch z nejúchvatnějších strojů na světě. Muzeum mapující historii značky Lamborghini se nachází v Boloni. Vy ho ale můžete navštívit prostřednictvím aplikace Google Street View.

⇒Navštivte Museo Lamborghini

Ferrari Museum

Tady asi není co dodat. Italská automobilka Ferrari má svá památeční místa hned dvě - jedno v Maranellu a druhé v Modeně. Obě muzea jsou opět zpřístupněna pomocí aplikace Google Street View, dostanete se do nich kliknutím na odkazy.

National Corvette Museum

A nakonec něco pro milovníky amerických vozů. Muzeum vozů Chevrolet Corvette se nachází v Kentucky. Vedle zástupů všech možných generací tohoto vozu si můžete prohlédnout i zkázu, kterou zde v roce 2014 způsobil propad podlahy, který zničil osm vozů.

⇒Navštivte National Corvette Museum

Mercedes-Benz myslí na ty, kteří musí zůstat doma a nabízí jim omalovánky některých svých ikonických modelů volně ke stažení. Mercedes-Benz zároveň nabádá designéry na volné noze, aby navrhli nějaké nové skici automobilů a sdíleli je s ostatními. Ve včerejším článku jsme využili to nejlepší od Mercedesu a přidali i řadu dalších vozů. Třeba současnou nabídku Renaultu.