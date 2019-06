Považujete SUV za bezpečná? V tomto případě to neplatí

Video lehké nehody bylo natočeno již v roce 2016 na dálnici č.1 v Taiwanu. Až nyní se ale objevilo na webové stránce Reddit. Vidíte na něm klasický štrůdl aut, který pomalu dojíždí ke koloně.

Mezi nimi je i Dodge Challenger, americký muscle car, který jede v prostředním pruhu. Tu se ale zezadu objeví bílá Honda CR-V, která nepochopitelně vjede do dráhy přímo zmíněnému Challengeru.

Těžko říct, co řidič Hondy zrovna v ten moment dělal, ale následky jsou jasně viditelné. V momentě, kdy pravá přední pneumatika Hondy najela na zadní část Challengeru, prostě vyletěla do vzduchu, jako kdyby byl Dodge nějaká rampa.

Proč se tak stalo? Všechno je to o úhlu nájezdu a natočení pneumatiky. Není to poprvé, co něco takového vidíme. Stačí malá rychlost a vysoký vůz s velkými koly použije ostatní auta jako skokanskou rampu. Samozřejmě ale berte v potaz, že toto není žádná chyba Hondy, ale řidiče.