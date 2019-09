Používáte dětské autosedačky správně? Dle studie to dvě třetiny řidičů neumí

Nepřipoutané dítě o hmotnosti osmi kilogramů prý utrpí při nehodě v 50 km/h rychlosti stejná zranění, jako by vypadlo z okna ve třetím patře. Britská organizace Child Seat Safety na to konto tvrdí studií, že dvě třetiny dětí v autech poutají rodiče nesprávně. Aby se situace zlepšila, stačí si hlídat pár jednoduchých a jasných pravidel.

Jedním z nejdůležitějších bodů je používání homologované sedačky, jejíž parametry jsou v souladu s hmotností a výškou dítěte. Dále byste měli děti poutat výhradně na zadních sedadlech, která jsou pro ně dle statistik nejbezpečnější. Na předním sedadle by se měla dětská sedačka objevit pouze v krajních případech.

Spousta lidí prý také pořádně nečte návody a poutají sedadla špatně. To jde ruku v ruce s utáhnutím popruhů, které jsou prý často uvolněné, přitom by měly být co nejvíce napnuté a přiléhat k tělu, i za cenu omezeného pohybu toho nejcennějšího pasažéra. To se váže i k tomu, že některé děti mají při jízdě v autosedačce na sobě bundy, nebo dokonce i batohy. V takovém případě může být funkčnost bezpečnostního pásu omezena.

Dětská sedačka by měla být do 15 měsíců věku dítěte natočena proti směru jízdy, protože krk dítěte neunese v případě kolize hmotnost hlavy. Norma EHK R129 však doporučuje tuto polohy až do výšky dítěte 105 cm.

Velmi riskantní jsou i cesty na krátké vzdálenosti. Podle španělského královského autoklubu prý 37 % řidičů přiznává, že občas své děti při jízdě na krátkou vzdálenost vůbec nepoutá, nebo je nechají, ať se připoutají samy. Připoutaní by měli být i samotní rodiče a jít tak svým ratolestem příkladem.

Veškeré nezajištěné předměty v autě se mohou v případě kolize proměnit v projektily, ovšem to platí i při cestování o samotě. Pokud dojde k nejhoršímu, je doporučeno dítě z havarovaného vozidla vyprostit v sedadle, nikoliv v náručí.