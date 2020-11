Použité kondomy i staré pleny. Průzkum ukázal, co vše nechávají řidiči v autech

Britská uklízecí služba EOT Cleaning Services se v poslední době nestačila divit, co jsou lidé schopni zanechat v autě před jeho odevzdání k čištění. Staré účtenky a kapesníky jsou totiž opravdu jen to nejmenší. Zvědavost přešla až k celonárodnímu průzkumu, do kterého se zapojilo 3230 lidí. Otázka byla jednoduchá: „Co nejnechutnějšího jste nechali v autě a zapomněli na to?“

Z nasbíraných dat poté služba udělala žebříček. Ke kapesníčkům a účtenkám se tak připojili i lahve s močí, obaly od jídel, použité kondomy, sexuální hračky, použité pleny a mnoho dalšího. Celkový přehled seřazený podle četnosti najdete nahoře v galerii, nebo dole v tabulce. Společnost poté využila vysokého počtu respondentů a položila jim i další otázky.

Z toho například vyplynulo, že 4 % uživatelů své auto čistí týdne, 41,7 % každého půl roku a 11,7 % dokonce nikdy. Zajímavé pak je, že z lidí, kteří své auto nečistí nikdy, má 33,5 % auto červené barvy, 23,7 % černé a 18 % šedé.