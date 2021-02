Pouze 36 % řidičů řeší kontrolku motoru včas. Znáte význam dalších kontrolek?

Asi většina z nás bude znát člověka, kterému v autě svítí kontrolka motoru snad nepřetržitě od chvíle, kdy jsme poprvé usedli do jeho auta. O to méně překvapující jsou výsledky průzkumu webu Reviews.com, srovnávajícího pojištění vozů i nemovitostí, který se zeptal celkem 1239 amerických řidičů, kdy začínají řešit svítící kontrolku motoru.

Pouhých 36,1 % dotázaných řidičů totiž začíná řešit kontrolku motoru během prvního týdne, kdy se rozsvítí. Celkem 25 % řidičů pak uvedlo, že svítící kontrolka pro ně není důvodem navštívit servis. Více jak měsíc až jeden rok poté čeká 29,6 % řidičů, než se rozhodnou zpropadené světýlko na přístrojové desce vůbec řešit.

Na projev závažného problému čeká po rozsvícení kontrolky 9,2 % dotázaných. U mužů (32 %) je přitom pravděpodobnější než u žen (18,4 %), že budou příčinu rozsvícení kontroly ignorovat. Věk hraje také roli, ve skupině nad 45 let uvedlo 43,4 % řidičů, že ihned řeší problém s mechanikem, zatímco ve skupině pod 35 let takto koná jen 26,6 % dotázaných.

A proč lidé dle průzkumu svítící kontrolu motoru ignorují? Anonymní odpověď jednoho z účastníků průzkumu shrnuje realitu asi nejtrefněji: „Nechci vědět, co se pokazilo. Zřejmě to bude něco, co si teď nemůžu finančně dovolit řešit.“ Další řidič uvedl, že v jeho staré Toyotě svítí kontrolka motoru už dva roky, žádný zásadní problém na voze ale dosud nezaznamenal.

Kontrolka motoru může značit naprostou banalitu, kterou není nutné v nejbližší době řešit (jako třeba zanesený senzor), ale na druhou stranu i závažný problém, který není radno dlouho přehlížet a může napáchat drahou škodu na voze. Pravidlem zůstává, že pokud kontrolka začne blikat, je zde větší pravděpodobnost druhého scénáře.

