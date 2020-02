Potvrzeno: Velká cena Číny se kvůli koronaviru prozatím odkládá. V kalendáři zůstává

Velká cena Číny, která měla v kalendáři královny motorsportu vyhrazený víkend od 17. do 19. dubna, se odkládá kvůli epidemii koronaviru. Potvrdil to promotér čínského závodu Juss Sports Group. Učinil tak na základě diskuzí s Federací automobilových a motocyklových sportů Čínské lidové republiky (CAMF) a se Správou sportovních událostí v Šanghaji.

Organizátoři a automobilová federace FIA tak společně souhlasili s odložením čínského klání mistrů Formule 1. Cílem je samozřejmě zajistit zdraví pro celý personál, závodní jezdce a především desítky až stovky tisíc diváků.

Komunikace všech organizátorů samozřejmě i nadále probíhá a tématem číslo jedna je momentálně náhradní termín, o kterém se zatím bohužel nic neví. Proslýchalo se ovšem, že by si Velká cena Číny prohodila termín s Ruskem, protože tam se jede až v září. Nicméně tu nebudeme vymýšlet nic z věštecké koule.

„Velká cena Číny byla vždy velmi důležitou součástí kalendáře F1 a tamní fanoušci jsou skvělí. Do Číny se chystáme jakmile to bude možné a přejeme všem místním v tomto těžkém období jen to nejlepší“, stojí v oficiální zprávě Formule 1.