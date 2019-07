Potvrzeno: Toyota poletí na Měsíc. Prototyp lunárního vozidla ukáže v roce 2022

Možná je tomu už 50 let, co na povrchu Měsíce poprvé stanul člověk, přesto je ale cesta do této destinace stále zajímavá pro řadu společností. Na Měsíc by se tedy v budoucnu ráda vydala i japonská vesmírná agentura JAXA, která již oficiálně podepsala smlouvu s Toyotou na vývoji vlastního lunárního vozidla pro lidskou posádku.

První grafické návrhy jsme viděli již na začátku letošního roku, přičemž finální plány vozidla a jeho specifikace mají být hotovy do konce roku. Produkce jednotlivých dílů má poté započít v roce 2020 a jejich testování chystá JAXA a Toyota na rok 2021. Funkčního prototypu se máme dočkat v roce 2022. Stále ale mluvíme o vcelku daleké budoucnosti, odlet na Měsíc je totiž plánovaný na rok 2029.

Na délku bude mít lunární vozidlo 6 metrů, na šířku 5,2 metru a na výšku 3,8 metru. Kabina o rozloze 13 m³ pak bude přetlaková, tudíž se v ní budou moci kosmonauti pohybovat bez skafandrů. Ubytovací prostor má být uzpůsoben pro dvě osoby, nouzově až čtyři.

A uvnitř zřejmě kosmonauti stráví dost času, jelikož vodíkové pohonné ústrojí Toyoty má vozidlu zajistit dojezd až 1000 km, přičemž o dostatečný přísun elektrické energie pro palubní akumulátory se postará i vysunovací solární panel na boku vozidla.

Cílem cesty na Měsíc je další úroveň průzkumu včetně výzkumu zmrzlé vody na povrchu. JAXA a Toyota nakonec věří, že vývoj nového lunárního vozidla přinese nové poznatky a inovace pro budoucí transportní metody nutné k navštívení dalších planet.