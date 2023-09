Potvrzeno: Příští BMW M3 bude jezdit i na elektřinu. Může mít až 1360 koní

Magazín Carsales se při prezentaci nového BMW i5 v Portugalsku pobavil s Frankem Weberem, šéfem vývoje produktů, o plánech automobilky ohledně jejích ikonických rychlých sedanů. Aktuální generace trojkové řady je na trhu tři roky a zhruba za dva roky ji nahradí vozidlo na platformě a ve stylu konceptu Neue Klasse. Ostrá verze by se pak měla objevit přibližně v roce 2027.

Weber uvedl, že platforma byla navržena pro čtyři nezávisle pracující elektromotory s celkovým výkonem až 1000 kW, čili 1360 koní. „Máte některá nastavení, která umožní dát důraz na zadní kola s možnostmi ovládání u elektromobilů. Můžete si s tím pěkně vyhrát,“ vysvětlil. „Chceme přijít s věcí, na níž bude jasné, že Neue Klasse je velmi ambiciózní – bude dělat mnohem více, než na co jsou dnes lidé zvyklí. Přijde to s M3 a ne s velkým zpožděním po prvním uvedení Neue Klasse jako produktové řady.“

„Řekli jsme si, že takový vůz chceme mít brzy po zahájení výroby základního modelu, protože lidé chtějí mít to, co umí M nejlépe, i ve světě baterií a elektřiny. Jasně to vidíme u našich zákazníků,“ pokračuje Weber. Zákazníci M prý… „chtějí prostě ten nejvyšší a nejlepší výkon, jaký lze získat, a v okamžiku, kdy usednou do vozu, který má téměř megawattový výkon a můžete ovládat každé jednotlivé kolo, mohu vám garantovat, že možná bude něco špatně se zvukem motoru, pokud jim to ještě bude chybět, ale rozhodně ne s tím, jak se vůz chová. Je to neuvěřitelné,“ neskrývá nadšení.

Milovníci benzinu nepřijdou zkrátka – budoucí M3 bude nadále k dispozici i se spalovacím motorem. V tomto směru automobilka počítá s dalším vývojem třílitrového přeplňovaného šestiválce B58. „Je to pěkný motor, určitě to uděláme tak, aby splňoval Euro 7 a další věci, takže na to dojde. Nebudeme mít dvě různé třídy - na trhu bude koexistence řešení, což je nutné," dodal Weber.