Potvrzeno: Ostré Toyoty Yaris se zase dočkáme. Půjde o pravý homologační speciál

Někdo by řekl, že nová Toyota Yaris vypadá agresivně už od prvního pohledu ve své standardní variantě. O nové generaci hatchbacku jsme se už podrobněji rozepsali, teď nás ale vedení Toyoty ujišťuje, že ještě naštvanější a hlavně na silnici schopnější ostrou verzi máme zanedlouho očekávat také.

Hot-hatche na základě Yarisu se tedy dočkáme, což je od základu dobrá zpráva. Viceprezident Toyoty pro Evropu Matt Harrison prozradil na premiéře britskému Auto Expressu, že značka musí rovněž novým Yarisem pozitivně odkazovat na její počínání ve světovém šampionátu v rallye (WRC). Na základě nové generace bude totiž postaven i závoďák pro sezónu 2020.

V případě silničního hot-hatche tak samozřejmě dojde na přepracování vozu sportovní divizí Gazoo Racing. Předchozí ostrá varianta Yaris GRMN si ve všech ohledech posbírala kladné dojmy od expertů i veřejnosti. Na tento úspěch bude chtít Toyota navázat, nicméně o limitovanou produkci jako dříve (400 ks pro Evropu) nepůjde.

Slova Harrisona totiž přímo navazují na plány dříve uvedené hlavním manažerem divize Gazoo Racing Shigekim Tomoyamou. „Pro další generaci rallyového Yarisu připravíme homologační silniční speciál. Bude jich třeba vyrobit 25.000 kusů za rok, takže nepůjde o limitovanou edici jako v případě GRMN,“ oznámil Tomoyama.

Opravdu by tak mohlo jít o pořádný nekompromisní hot-hatch, který by dostál či předčil úspěchy Yarisu GRMN. O technice je zatím brzo polemizovat. Na hybridní ústrojí by nicméně nemuselo ještě dojít, neboť přechod na elektrifikované pohony je v pravidlech WRC vyhlížen až pro rok 2022.

Na první výsledky specialistů z Gazoo Racing bychom prý ani nemuseli čekat dlouho, určité představy se máme dočkat do několika měsíců. Každopádně ale Toyota uvede Yaris rovněž v nižší sportovní specifikaci GR Sport, která se zaměří hlavně na vzhled a podvozkové komponenty, podobně jako u dalších modelů s tímto odznakem.

Galerie doplněna o Toyotu Yaris GRMN (2017).