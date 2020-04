Potvrzeno: Nového Fordu Focus RS se nedočkáme. Důvody vás nepřekvapí

Celkem nedávno se objevily spekulace o technice nového Focusu RS, který by pochopitelně vycházel ze současné generace hatchbacku a tradičně se posadil nad již ostřejší verzi ST. Teď se ovšem Ford znenadání vyslovil, že nového RS se nakonec vůbec nedočkáme. Se zprávami o osudu známého hot hatche přišel britský Autocar.

Nového Fordu Focus RS se tedy nedočkáme z velice jasných důvodů. Evropský automobilový trh se stále přísnějšími emisními limity je pro vznik výkonných, žíznivých modelů s úzkou skupinou zájemců nepříznivým prostředím, čemuž chtěl Ford zprvu vzdorovat vývojem hybridního ústrojí pro nové RS. Jenže ani tato cesta se podle všeho neukázala jako proveditelná.

Britské publikaci řekl mluvčí Fordu následující: „Na základě emisních standardů v Evropě, zvyšování pokut za nadlimitní emise CO2 a vysokých nákladů na vývoj RS s určitou formou elektrifikace pro relativně malou sérii vozů jsme se rozhodli, že další RS verzi Focusu neplánujeme.“

Inženýři pracující na projektu nového Focusu RS měli přijít s možným řešením, jak přivést na svět hot hatch, který by se u Fordu vešel do nových emisních limitů jeho modelového portfolia. S výše uvedenými důvody ale zřejmě nebylo možné vývoj novinky odlepit do země.

Od Fordu rovněž zaznělo, že v Evropě se bude automobilka soustředit na sportovní a výkonné modely ve formě Focusu ST a Fiesty ST, stejně jako Mustangu – který má v roce 2022 dorazit také jako hybrid – nebo silného Rangeru Raptor. Nejvýkonnější verzí Focusu tedy zůstane benzinové ST, jehož čtyřválec 2.3 EcoBoost produkuje 280 koní (206 kW).

V galerii Ford Focus RS minulé generace a současný Focus ST.