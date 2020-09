Potvrzeno: Nová Škoda Fabia se ukáže příští rok! Bude skvělá, říká Schäfer

Nedlouho po uklidnění situace mezi odboráři mladoboleslavské Škody a ujasnění směřování a konkurence automobilky se nový šéf automobilky Thomas Schäfer rozpovídal o svých plánech také v rámci rozhovoru na tiskovém webu značky. Kromě pohledu na situaci v době pandemie koronaviru už nicméně Schäfer potvrdil i další chystanou premiéru.

Příjezd nové generace Škody Fabia tedy očekávejte během roku 2021. Na potvrzené technické informace je samozřejmě ještě brzo, ačkoliv vlnu upoutávek tedy považujme samotným Schäferem za započatou. Po vzoru sesterských koncernových modelů se každopádně Fabie přesune na platformu MQB A0, již používanou u VW Polo, Seatu Ibiza a Audi A1.

Nabídku přeplňovaných benzinových tříválců si Fabia nepochybně udrží, do nabídky by nicméně mohla zavítat i mild-hybridní technologie. O něco větší rozměry, o něco prostornější interiér, tento směr je pak u hatchbacku zcela jasný, přežití praktičtější varianty kombi i do nové generace je však stále otázkou.

Nakonec se také ukáže, zda by se Škoda opět pustila do ostřejší Fabie RS, jejíž návrat zvažovalo vedení Škody už před dvěma lety. Na snížení Fabie k ještě dostupnějšímu low-cost modelu to totiž podle slov Schäfera o směřování značky nevypadá.

„Určitě nesměřujeme k tomu, aby se Škoda stala levnou značkou. Soustředíme se na korejské, japonské a francouzské výrobce, to jsou naši hlavní konkurenti a s nimi budeme soupeřit a společně využijeme potenciál značky. Už se těším, až v příštím roce uvedeme na trh nový model Fabia. Bude to skvělé auto, má očekávání jsou tedy velká,“ uvedl v rozhovoru Schäfer.