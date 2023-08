Potvrzeno: Mercedesy C 63 a E 63 AMG už nikdy nebudou mít V8. Podle šéfa značky je to dobře

Šéf Mercedesu-AMG Michael Schiebe utnul spekulace ohledně pohonu sportovních modelů.

Mezi milovníky německých osmiválců nedávno zavládlo nadšení, protože magazín Car and Driver přinesl zprávu o údajném návratu V8 do modelů C 63 a E 63 AMG. A to by bylo v dnešní době něco prakticky nevídaného.

Céčko od AMG totiž v současné době používá dvoulitrový čtyřválec M 139 E20 DEH LA, kombinovaný s elektrickou asistencí pro systémový výkon 500 kW (680 k) a točivý moment 1020 Nm, u třídy E se spekuluje o podobném pohonu, akorát s šestiválcem. Nyní máme oficiální potvrzení, že osm válců se do těchto vozů nikdy nevrátí – přímo od velkého šéfa.

Magazín Drive si promluvil s Michaelem Schiebem na přehlídce Monterey Car Week. Ten „naprosto popírá,“ že by se V8 u céčka a éčka vrátila na scénu. Podle něj je současný přístup značky správný.

„Nerad mluvím o jiných výrobcích, ale zdá se, že na trh nyní přichází mnohem více výkonných hybridů. Nebo byly alespoň ohlášeny,“ řekl Schiebe. „Takže si myslím, že jsme udělali dobře, když jsme si řekli, že se vydáme tímto směrem,“ dodal.