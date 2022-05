Potvrzeno! Audi a Porsche vstoupí do Formule 1. Údajně krouží kolem Red Bullu a McLarenu

Potvrzeno výkonným ředitelem Volkswagenu: Dvě koncernové značky mají zelenou pro účast v F1.

Agentura Reuters informuje, že se účast v královské motoristické disciplíně stane pro automobilky Audi a Porsche realitou. O tomto kroku se spekulovalo již řadu měsíců a podle výkonného ředitele Herberta Diesse bylo nutné přesvědčit vedení, že účast přinese Wolfsburgu více peněz, než neúčast. Otázkou je, jakou konkrétní formu by vstup do F1 měl mít. Budovat stáje na zelené louce je drahé a téměř nereálné, v úvahu proto připadá odkup jiných týmů.

Podle Diesse jsou plány Porsche o něco konkrétnější než v případě Audi. Má jít o navázání partnerství s Red Bullem, s nímž má Volkswagen z historického hlediska dobré zkušenosti – například v rallye. Audi je dle zdrojů agentury Reuters připraveno dát 500 milionů euro za britský McLaren, i když Zak Brown z vedení McLaren Racing na konci března uvedl, že stáj rozhodně není na prodej a nehledá ani kapitálové partnery.

Pro značku Porsche by vstup do F1 znamenal významné zviditelnění, dle Diesse by v takovém případě automobilka utlumila své závodní aktivity v jiných disciplínách. Nicméně k uvedení celého plánu do chodu by v případě obou automobilek mohlo dojít až za několik let.