Potkali jste auto s logem KN? Tajemná automobilka baví internet, jde o roztomilý omyl

Laická veřejnost poznává auta ne podle tvarů, ale písmenek a obrázků na přídi. A když panuje zmatek, je velká legrace.

Když měníte vizuální identitu značky, jde vždy o ošemetnou záležitost. Chcete být noví a šik, ale neztratíte tak svou identitu? V automobilovém průmyslu došlo v poslední době k řadě takových případů. Například Dacia vyměnila svůj stříbrno modrý štít za jednoduché tvary písmen DC. Peugeot obměnil stříbřitý znak se lvem za elegantnější verzi s kontrastem černé a bílé. A pro další příklady nemusíme chodit daleko, vždyť i domácí Škoda upravila svůj styl, v rámci nějž upozadí tradiční logo s okřídleným šípem ve prospěch mezinárodně čitelného názvu. Ale co se stane, když veřejnost změnu nepochopí?

Na tuto zajímavost upozornil jeden uživatel fóra Reddit, který si nechal zhruba před měsícem zobrazit statistiky z analytického nástroje Google Trends pod heslem „KN cars.“ A kdo je podle tohoto hesla automobilka KN? Je to Kia s novým elegantním logem, které kombinuje písmena I a A do jednoho tahu bez přeškrtnutí, čímž vzniká obrácené N. To je mimochodem písmenko z cyrilice, které se vyskytuje v azbukách všech slovanských jazyků kromě běloruštiny.

Podle Google Trends tento špatně přečtený název vyhledává několik desítek tisíc uživatelů měsíčně a i když se tedy globálně značce Kia podařilo změnit svou identitu v modernější (původní logo by přece jen v dnešní době působilo poněkud lacině), není čitelná úplně pro všechny. Až se vás tedy někdo zeptá proč jste si koupili zrovna „KN,“ můžete mu to vysvětlit.