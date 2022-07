Posledních 10 BMW i3 a i3s slaví ukončení výroby unikátní limitovanou edicí. Závod v Lipsku má nový úkol

BMW i3 je na konci životního cyklu, ale jako nadčasový automobil odchází s velkou slávou. Limitovaná edice deseti kusů završuje výrobu s počtem 250.000 exemplářů.

Když se podíváte na BMW i3, jen málokdo by řekl, že je to výplod roku 2014. Tak nadčasově tehdy vypadalo, takže si vystačilo jen s průběžnými modernizacemi techniky. Ano BMW i3 přežilo do dnešního dne pouze s jedinou generací. Cílilo se zejména na zvýšení výkonu, který se během let posunul ze 170 na 181 koní. Ještě větší posun zaznamenala i3 v oblasti dojezdu. Původně necelých 130 km na jedno nabití dokázala automobilka prodloužit až na více než 250 km.

Ambice BMW v oblasti elektromobility sahají do roku 2011, kdy začaly právě i3 a pokračovaly supersportovní i8, jejíž výroba byla ukončena v roce 2020. Nyní nadešel čas i pro i3. Odchod proběhne ve velkém stylu. Automobilka se rozhodla zakulatit celkovou výrobu na 250.000 vozů. K tomuto číslu jí chybí posledních 10 vozů i3 a i3s. Právě jim je věnována limitovaná série HomeRun Edition vyhrazena evropskému trhu.

Na první pohled ji poznáte podle unikátního laku BMW Individual Frozen v šedém nebo červeném provedení kombinovaném se specifickými 20palcovými koly. Výbava zahrnuje řadu jinak příplatkových prvků v podobě adaptivních světlometů, elektrické skleněné střechy, koženého interiéru, infotainmentu s navigací a audiosoustavy Harman Kardon.

Výroba BMW i3 v Lipsku sice skončila, ale závod již má nový cíl. Bude sloužit pro výrobu a kompletaci systémů pohonu e-drive a baterií pro elektrické Mini Countryman, jehož produkce odstartuje příští rok.