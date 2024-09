Poslední valčík jde do aukce: Tato 911 Turbo ukončila éru vzduchem chlazených Porsche

Na blížící se aukci pořádané během tradičního setkání Goodwood Revival bude hledat nového majitele jedno z nejvýznamnějších Porsche 911 v historii značky. Nabízený exemplář 993 Turbo z roku 1998 je totiž vůbec posledním vozem, který opustil továrnu v Zuffenhausenu se vzduchem chlazeným motorem a uzavřel tímto historickou éru německého výrobce. Nutno ale podotknout, že mezi posledním vyrobeným „vzducháčem“ a vozem, který jako poslední opustil továrnu, je určitý rozdíl.

Finální vzduchem chlazená 911 sjela z výrobní linky 31. března 1998 a jednalo se o Carrerru 4S v pastelově modrém odstínu Mexico Blue, která zamířila do rukou komika a sběratele vozů Porsche Jerryho Seinfelda. Nyní nabízený exemplář 911 Turbo s šasi „370750“ sjel z výrobní linky už 27. března 1998, model nicméně v továrně Porsche zůstal ještě dalších šest měsíců, protože ho čekaly rozsáhlé personalizační úpravy od oddělení zakázkových přání Sonderwunsch.

Speciálně lakovaný kousek odstínem Ocean Blue tak vyjel z Zuffenhausenu dlouho poté, co již Porsche oficiálně zastavilo výrobu tehdejší generace 993. Objednal si ho tehdy německý spisovatel Clauss Vanderborg, který s osobními požadavky nešetřil – modře jsou lakované i středy kol a třmeny brzd, zatímco dozadu byla nasazena výkonnější specifikace šestiválcového boxeru z Turbo S, produkující 450 koní (331 kW). Exemplář také používá větší 92litrovou palivovou nádrž, přední rozpěru tlumičů či dvojité koncovky výfuku.

Interiér byl takřka kompletně čalouněn tmavě modrou kůží Night Blue, a to včetně výdechů klimatizace nebo přístrojové desky kolem budíků. Palubní telefon a zadní stěrač se Vanderborg rozhodl odstranit. A jelikož byl spisovatel údajně blízkým přítelem Ferryho Porsche, rozhodl se na jeho počest doplnit vůz plaketou s věnováním – takzvaný „Poslední valčík“ (The Last Waltz), jak je model označen na krytech prahů, totiž sjel z výrobní linky rovněž v den, kdy Ferry Porsche zemřel.

K vozu nakonec patří i kopie dopisu od Porsche, potvrzující model jakožto poslední zákaznickou 911 s chlazeným motorem, která opustila brány továrny. Přestože auto již několikrát změnilo majitele a cestovalo mezi Německem, Japonskem, Belgií a Velkou Británií, dodnes najezdilo pouze 11.029 kilometrů.

Aukční společnost Bonhams dodává, že se díky unikátní specifikaci a historickému významu jedná o jedno z nejvýznamnějších sběratelských Porsche vůbec. Není tedy divu, že odhadovaná cena se před dražbou 7. září pohybuje mezi 700.000 až 800.000 liber (cca 21 až 24 milionů korun).