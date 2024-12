Poslední Toyota Supra A90 míří do Česka! Někteří nad cenou zapláčou, je ale zcela pochopitelná

Divize Toyota Gazoo Racing zákazníkům za posledních pár let navařila spoustu benzinových dobrot a také jednu naftovou, tedy minimálně na našem trhu. V roce 2019 vtrhla i na náš trh pátá generace modelu Supra, které na svět pomohlo BMW a měla tak svého sourozence v podobě roadsteru Z4. Auto bylo nejdříve přijaté celkem vlažně, jenže když se potom škarohlídi svezli, začali toyotě posílat objednávky.

Je to pět let a Toyota Supra se tak, jak ji v současné podobě známe, pomalu loučí a pokračovat bude pouze v motorsportu. Při té příležitosti se varianta A90 dočkala dvou speciálních verzí, jedné odlehčené a druhé finální, která se příhodně jmenuje Final Edition. A světe div se, vy si tu druhou limitku můžete objednat i v České republice. Ovšem pozor, platí to jen do konce roku, zásoby jsou omezené a cena je vysoká.

Dělá to 3.300.000 Kč, což je samozřejmě enormní množství peněz za auto, které má ceníkovku 1.900.000 Kč s tímto motorem. Co tedy u finální edici dostanete navíc? Nebojte, není to jen o plaketce a speciální barvě. Final Edition je vrcholnou verzí současné generace, která si bere to nejlepší ze všech druhů motorsportu, do kterých byla nasazena, ať už to jsou drifty, Nascar nebo běžné okruhy v rámci GT4.

Vůz má řadový šestiválec o objemu 3,0 litru od BMW spojený s šestistupňovou manuální převodovkou. Má přepracované sání, katalyzátor i software. Aby se zamezilo možnému zadření motoru při odlévání oleje v zatáčkách vlivem vyššího gripu, je tu ve vaně speciální přepážka. Výkon motoru vzrostl z 250 na 320 kW (435 koní) a točivý moment nyní činí 570 N.m místo původních 500 N.m. Maximální rychlost se zvýšila o 20 km/h na 270 km/h.

Nový podvozek od KW má 16 různých úrovní nastavení pro odskok a 12 pro kompresi. Úpravou prošly také odklony na obou nápravách, primárně pro zlepšení přilnavosti v zatáčkách a optimalizaci řízení aktivního diferenciálu. Úpravou prošel posilovač řízení, dále jsou tu další výztuhy karoserie, hliníkové upevnění zadní nápravnice nebo robustnější stabilizátory.

Vůz obouvá vpředu 19palcová a vzadu 20palcová kola s pneumatikami Michelin Pilot Sport Cup 2. Brzdy jsou od Bremba a brzdové hadice jsou pancéřové. K výčtu změn si přidejte nový ventilátor chladiče, chladicí lamely na krytu diferenciálu, aerodynamický paket včetně fešného křídla nebo sedadla Recaro Podium CF.

Asi už chápete, o co tu šlo. Tahle limitka má fungovat hlavně na okruhu. Víte, jak občas potkáte na okruhu někoho, kdo tam ukazuje na své sériové auto a říká, že do něj musel nasypat mega, aby to fungovalo? Ono mu to pak třeba ve výsledku stejně moc nefunguje, ale chápeme se. Tohle auto tu cenu prostě má, protože kdybyste takový tuning chtěli udělat sami, zahučíte do toho taky pěkně. Vždyť jenom to jedno sedadlo Recaro Podium stojí sto tisíc... Tohle je ale s tovární zárukou a vyzkoušené přímo automobilkou, která už navíc v tomto ohledu snad až legendární.