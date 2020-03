Poslední šance koupit dobře vybavenou Octavii III levně! Ušetříte přes 150.000 Kč

Po Fabii, Scale a Karoqu, kterým už Škoda akční výbavu 125 let představila dříve, se teď do nabídky dostává i zvýhodněná Octavia. Zájemci o odchozí 3. generaci tak vlastně mají poslední možnost, jak starší doprodávanou Octavii pořídit za výhodnější cenu. Nabídka se vztahuje výhradně na karosářskou verzi Combi. Sleva na slušně vybavený kousek přitom dosahuje až 154.600 Kč.

Speciální výbavy 125 let a 125 let Plus se vztahují k výročí založení značky Laurin & Klement, ze které později dnešní mladoboleslavská Škodovka vznikla. Oba akční modely vycházejí z výbavového stupně Ambition, k němuž přidávají nejžádanější prvky volitelné výbavy.

Navíc tak dostanete automatickou dvouzónovou klimatizaci s chlazenou schránkou u spolujezdce, multifunkční kožený volant, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním a senzorem vlhkosti, vyhřívaná přední sedadla, zatmavená zadní okna a 6,5palcový infotainment Swing s podporou rozhraní Android Auto a Apple CarPlay.

Rozšířená výbava 125 let Plus pak dodává i bezklíčový přístup, adaptivní LED světlomety, zadní LED svítilny, 17palcová kola Denom, elektrické otevírání 5. dveří, vyhřívání volantu, tempomat s omezovačem rychlosti, přední parkovací senzory, mlhovky s přisvěcováním do zatáčky, 8palcový infotainment Bolero s hlasovým ovládáním a taky asistenta rozpoznání únavy.

Akční nabídka začíná u naftové motorizace 1.6 TDI (85 kW/116 k), se kterou je Octavia Combi dostupná od 499.900 Kč. V případě zvolení benzinového 1.5 TSI (110 kW/150 k) začíná cena na 520.900 Kč. Rozšířená výbava 125 let Plus pak začíná u těchto motorů na 549.900 Kč, respektive 570.900 Kč.

K dispozici jsou všechny motorizace dostupné pro výbavový stupeň Ambition včetně alternativního pohonu na CNG. Na motory a ceny akční nabídky se podívejte níže v tabulce. Zvýhodnění platí jen do vyprodání zásob.