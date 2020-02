Poslední rallye auto, ve kterém se Colin McRae ukázal na veřejnosti, míří do aukce

Aukční dům Silverstone Auctions bude na konci února dražit velice zajímavá rallye auta s bohatou historií. Hlavním titulkem však musí být poslední závodní auto, ve kterém se před svou smrtí v roce 2007 předvedl legendární Colin McRae na veřejnosti. Příhodně se jedná právě o Imprezu, se kterou je jméno slavného pilota už navždy spojeno.

Nového majitele tak bude hledat Subaru Impreza WRC S12B z roku 2007, s níž jezdil McRae exhibičně na tehdejším Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Oficiálně se pak jedná o tovární vůz Pettera Solberga, se kterým tenkrát bojoval ve světovém šampionátu v rallye. Nejen díky známým jménům však bude toto profesionální rallye nářadí pořádně ceněno.

Silverstone Auctions neuvádí odhady cen u svých vozů, takže ani v případě nabízené legendy skupiny B, zachovalého exempláře Fordu RS200, není hodnota zcela známá. Stačí ale říct, že kousek s najetými 1923 kilometry by podle jiných dříve vydražených exemplářů mohl dosáhnout na cenovku kolem 300.000 euro (asi 7,5 milionu korun). Jde o kus 184 z 200 vyrobených a posledních sedm let stál v klimatizované sbírce.

Jedním z dalších klenotů je i rallyové BMW M3 E30 z roku 1986. Tento kus začal život jako proslavený okruhový speciál cestovních vozů, za jehož volantem seděl Johnny Cecotto pod křídly týmu Schnitzer. V nedávné minulosti bylo ale BMW upraveno do nynější rallyové specifikace pro historické podniky FIA. Úspěchů z minulosti i současnosti má plnou knihu, nehledě na fakt, že rallyové M3 E30 je samo o sobě vzácností.

Kromě další řady vozů půjde nakonec do dražby i starý Lotus Cortina z roku 1966. V případě tohoto kusu ale započala jeho kariéra v motorsportu mnohem později. Do rallye specifikace byl přestavěn až v roce 1990, naposledy přitom závodil v roce 2004. Od té doby je výstavním kusem. Náhodu pak i za jeho volant usedl v roce 1992 Colin McRae, a to při tvorbě materiálů pro magazíny Autosport a Top Gear.