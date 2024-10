Poslední Opel Kadett E slaví 40 let. Kompaktu s rekordní aerodynamikou se prodaly miliony

Opel letos slaví řadu zásadních výročí. Výrobu započala německá značka už před 125 lety, rovných sto let slaví její vůbec první dostupný model, zatímco 25. narozeniny má za sebou také například rodinná Zafira. K oslavencům se teď nicméně přidává i velice populární Kadett E. Pátá generace modelové řady totiž vyjela na silnice na podzim roku 1984, tedy před rovnými 40 lety. Automobilka se proto ohlíží na její úspěšnou a velice rozmanitou minulost.

Při vývoji Kadettu E se Opel spolehl na poznatky předchozí generace s řadovým označením D, ze které novinka technicky vychází. To však neznamená, že by automobilka na nástupci své první předokolky jaksi šetřila – do projektu během pěti let vývoje přiteklo zhruba 1,5 miliardy německých marek. A testování techniky bylo rovněž důkladným procesem, kdy prototypy najely celkovou vzdálenost okolo 6,5 milionu kilometrů, a to nejen na testovacích polygonech, ale rovněž za extrémních povětrnostních podmínek v severní Evropě a v pouštních oblastech USA.

Vlastně ihned od začátku měl Opel záměr nabízet své dostupné auto v celé řadě karosářských verzí a specifikací. Při vstupu na trh byl Kadett E nabízen jako tří- a pětidveřový hatchback nebo tří- a pětidveřový kombík – s maximálním objemem kufru až 1520 litrů, který vedl ve své třídě. O rok později doplnil nabídku klasický čtyřdveřový sedan, načež v roce 1987 přijel na trh také kabriolet, navržený a také vyráběný u studia Bertone.

Pro podnikatele se zase objevil užitkový kombík bez zadních bočních oken nebo ještě prostornější Kadett Combo se zvýšenou střechou vzadu pro objem kufru 2,4 m³, zesílenou zadní nápravou schopnou 635 kg užitečného zatížení a zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180 stupňů.

Nakonec se Kadett E neztratil ani mezi sportovními auty. Samozřejmě je řeč o Kadettu GSi, který dostal pod kapotu 1,8litrový čtyřválec o výkonu 115 koní (85 kW). Na tomto základě poté stavěly i závodní verze, nejprve jako cestovní vůz skupiny A s výkonem 170 koní (125 kW), později jako dvoulitr GSi 16V s výkonem až 250 koní (184 kW). Kromě okruhů se přitom Kadett vydal i do světa rallye, úspěšně třeba v domácím šampionátu, kde dovezl rakouskou posádku Haider/Hinterleitner k mistrovskému titulu v roce 1989.

Svou dostupností a rozmanitostí variant se Opel Kadett E stal pro značku bestsellerem, což utvrzovala i ocenění jako „Zlatý volant 1984“ nebo titul „Evropské auto roku 1985“. Ostatně úspěchů dosahoval model už během vývoje, jelikož byl v nižší střední třídě rekordně aerodynamický – koeficient odporu vzduchu 0,32 u standardní verze a 0,30 v případě sportovního GSi s dodatečnými křídly. Že si dali inženýři na aerodynamice Kadettu záležet potvrzují i slova tehdejšího ředitele vývoje Fritze W. Lohra:

„Během přibližně 1200 hodin ladění v aerodynamickém tunelu naši inženýři a technici dosáhli na Kadettu aerodynamické účinnosti, jaká neměla v této třídě obdoby. Při vývojové fázi nového Kadettu byli někteří vedoucí inženýři během dne často dlouhou dobu nedostupní. Což obvykle později vysvětlovali stylem: ‚Promiň, právě jsem testoval GSi…'.“

V roce 1989 se Kadett E dočkal modernizace, ačkoliv v této době už vývojové oddělení Opelu pracovalo na jeho nástupci. Zdroje uvádí, že celkem se páté generace Kadettu vyrobilo 3.779.289 kusů. Zároveň se přitom jednalo o poslední kompaktní Opel se jménem Kadett, neboť jako nástupce uvedla automobilka v roce 1991 novinku Astra (licenční výroba Kadettu nicméně pokračovala ještě dlouhá léta na dalších světových trzích). Dodnes se ovšem Opel drží způsobu, jakým počítá své generace modelů kompaktní třídy. Nejnovější generace Astry se tak dostala už k písmenu L.