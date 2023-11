Poslední dva taxíky Ford Crown Victoria budou vyřazeny z provozu v New Yorku. Najely ohromnou vzdálenost

Taxíky se staly nedílnou součástí dopravy velkých měst a někde se jejich sláva stala až národním dědictvím. Například černé Carbodies v Londýně nebo žlutý Checker Cab či Ford Crown Victoria v New Yorku. Mezi lidmi jsou neskutečně populární. Jejich motiv najdeme na oblečení, školních i kancelářských potřebách, ložním prádle, zkrátka všude. Kdo by v té době řekl, že automobily, jimiž jsou silnice přeplněné, se jednou stanou i vyhledávaným sběratelským předmětem milovníků automobilů.

Stejně jako je stále vysoká poptávka po londýnských Carbodies, zejména z osmdesátých a začátku devadesátých let, newyorských Checker Cabech, může do této říše zavítat i Ford Crown Victoria. V ulicích „velkého jablka“ jezdí poslední dva kousky, které budou výhledově vyřazeny z provozu.

Podle Komise pro taxi a limuzíny stáří provozovaných vozů nesmí přesáhnout 7 let. Kvůli problémové situaci související s covidovou pandemií jim byla licence prodloužena. Nyní musejí přijet ke komisi k posouzení jejich stavu, který rozhodne o jejich osudu. Pokud se vlastníci nedostaví, hrozí jim pokuta v přepočtu 11.000 Kč a pozastavení licence.

Poslední přeživší kousky poprvé vyjely v roce 2011 a 2013. S prvním ujel 64letý Ravinder Sharma úctyhodných 885.140 km. Vzhledem k tomu, že jde za pár měsíců do důchodu, doufá, že jeho parťák bude moci do té doby zůstat a na zasloužený odpočinek odejít s ním. Novější vlastní Haroon Abdullah, který s vozem najel 790.200 km. Haroon zůstane věrný svému povolání a shání peníze pro složení zálohy na Toyotu Sienna. Možná jeho Crown Vic koupí nějaký sběratel, přeci jen, mít potvrzený poslední vyřazený kus je rarita.

Dnešní taxíky jezdící po New Yorku už tak zajímavé nejsou. Flotilu tvoří převážně hybridní Toyoty a k roku 2030 by všechny vozy měly být elektrické. Tím se koloběh vrátí do roku 1897, kdy společnost Electric Carriage and Wagon Company založila s 12 elektromobily v New Yorku první taxi službu.