Poslední Bugatti s motorem W16 ponese název Mistral. Půjde o první a jediný roadster svého druhu

Modelem Mistral se Bugatti ve velkém stylu loučí s motorem W16, jež má u automobilky 18letou tradici. Speciální ale není pouze pohonem.

S předáním posledních Chironů se automobilka netajila tím, že si elegantně uvolní ruce na nový projekt pod taktovkou Rimacu. Už dříve ředitel automobilky Mate Rimac prohlásil, že by bylo příliš jednoduché převléknout Neveru do nového kabátu, ale že si Bugatti zaslouží samostatný model, který bude hodně elektrifikovaný. To znamená, že aktuální motor W16 se čtyřmi turbodmychadly zahučí za opěrkami předních sedadel naposled, což je docela výzva.

Nový model tak musí dostatečně odrážet završení 18leté tradice započaté Veyronem. Není překvapením, že konstrukčně vychází z Chironu, ale poprvé je tato platforma použita pro koncept otevřeného roadsteru. Od toho se odvíjí také jméno – Bugatti Mistral.

Od prvního Chirona se design výrazně změnil a novinka se více než jemu podobá modelu La Voiture Noire vyrobeném v jediném exempláři. Není však jeho kopií. Každý panel z uhlíkových vláken je vyrobený na zakázku a celek působí zdrženlivějším, avšak stále mimořádně elegantním dojmem.

Při pohledu zepředu zaujme typická maska chladiče tvaru podkovy, k níž se sbíhají všechny hlavní křivky. Druhým netradičním prvkem je téměř bezrámové čelní sklo. Boční silueta Mistralu je uhlazená jako u kupé, naopak záď dává dravým pojetím najevo potenciál šestnáctiválcové bestie. Podobně jako u konceptu Bolide mají světla tvar X a zadní čelo je hodně odhalené, aby mřížkou mohl unikat teplý vzduch. Ten je z velké části přiváděn dvojicí sacích tunelů. Mezi ně se vešlo úzké zadní okno. Přední světla rovněž tvoří úzké proužky a usměrňují proudění vzduchu ke kolům. Aerodynamických prvků najdeme na voze nespočet a samozřejmě nechybí ani hydraulicky ovládané zadní křídlo.

Mistral je fascinujícím stvořením i když jen stojí, ale Bugatti nenechalo nic náhodě ani když je v pohybu. Základem pohonného ústrojí je konfigurace z modelu Chiron Super Sport 300+ s výkonem 1577 koní při 7000 otáčkách a točivým momentem 1600 N.m dostupném v rozmezí od 2250 do 7000 otáček. Ve srovnání s Chironem je omezovač posunut o 300 otáček dále, což si vyžádalo úpravu ventilů, řetězového rozvodu a instalaci výkonnějších turbodmychadel. Zatím nevíme, jak se výsledek projevil na hodnotách, ale Chiron Super Sport 300+ dosáhl v roce 2019 maximální rychlosti 480,8 km/h. Uvidíme, jestli titul nejrychlejšího roadsteru vrátí Mistral zpět k Bugatti. Nyní je králem Venom F5 Roadster s maximální rychlostí 483 km/h.

Zatímco na karoserii a motoru bylo odvedeno mnoho práce, interiér je téměř shodný s Chironem. Tím pádem zůstávají tradičně široké možnosti personalizace a prvotřídní materiály. Bugatti Mistral bude vyrobeno v sérii 99 kusů s cenovkou někde mezi 123,75 až 146 miliony korun. Dodání zákazníkům je plánované na rok 2024.