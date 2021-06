Poslední Audi se spalovacím motorem se ukáže za pět let. Klasika ještě chvíli vydrží

Automobilka Audi přestane s uváděním nových modelů se spalovacími motory v roce 2026. Informoval o tom německý magazín Süeddeutsche Zeitung, který citovala agentura Reuters. Zrušení vozů se spalovacími motory s sebou vezme i hybridy, a to v jakékoliv formě.

Za pět let nás tedy čeká představení posledního Audi se spalovacím motorem. Neznamená to ale, že prodej těch stávajících bude ukončen. Třeba takové Audi A3 a A4 budou teprve po polovině životního cyklu. A třeba Audi Q7 by mělo mít další generaci někdy okolo roku 2023.

I po roce 2030 bychom tak měli mít možnost dojít si do autosalonu Audi a odjet s autem se spalovacím motorem. Po ukončení životního cyklu posledního modelu už ale budeme mít smůlu a zbudou nám už jen a pouze elektromobily.

Audi má ve svém portfoliu aktuálně tři elektrické modely - dvojici SUV e-tron a Q4 e-tron a grand tourer e-tron GT. Nejlevnějším modelem je Q4 e-tron, který koupíte za 1.157.900 Kč ve specifikaci Q4 35 e-tron s výkonem 125 kW (170 koní).