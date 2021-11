Poslechněte si slavné závoďáky Škody. Na startu se předvede 130 LR i 200 RS

Jedny z posledních soutěžních škodovek s motorem vzadu byly modely 130 LR , které vznikly podle specifikací co do regulí velice volné skupiny B. Ta byla v roce 1986 zrušena, Škoda 130 LR však stihla dosáhnout do té doby nejlepšího výsledku české značky ve světovém šampionátu – šestého absolutního místa v Rallye San Remo.

Škoda Favorit 136 L

Čtyřválec o objemu 1,3 litru s rozvodem OHV, výkon 105 koní (77 kW), točivý moment 117 N.m. To byly parametry novinky, která od sezony 1989 nahradila slavné speciály s motorem vzadu a pohonem zadních kol. Časy to byly plodné, Favorit pravidelně triumfoval v kategorii do 1,3 litru a výjimkou nebyla ani solidní umístění v celkovém pořadí mistrovství světa. Největším zápisem soutěžního modelu bylo celkové vítězství ve Světovém poháru Formule 2 pro vozy s pohonem jedné nápravy a s motorem do dvou litrů v roce 1994.