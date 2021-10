Porsche zrenovovalo svůj vítězný závoďák 962 C. Návrat k originálu trval rok a půl

Na poli vytrvalostních závodů jsou Porsche 956 a pozdější nástupce 962 naprostými legendami. Řadou úspěchů nejen z Le Mans jsou tyto placaté prototypy nezapomenutelně zapsány do historie motorsportu a dědictví značky Porsche. Německá značka tak nyní předvádí renovovaný exemplář 962 C, nad kterým experti strávili rok a půl práce.

Projekt renovace započali Armin Burger a Traugott Brecht z divize historického motorsportu značky. Cílem bylo navrátit tento kus 962 C do původní specifikace v barvách Shell, se kterou Hans-Joachim Stuck v roce 1987 vyhrál šampionát ADAC Würth Supercup. Později bylo totiž auto přelakováno do bílé a používáno k testování aerodynamiky. V tomto stavu zůstal závoďák až do nedávné minulosti před renovací.

„Neustále jsme kolem něj chodili ve skladu. A potom, asi rok a půl nazpět, jsme se konečně rozhodli ho vytáhnout ven, převést do Weissachu a začít na něm pracovat,“ říká Burger. Ve vývojovém centru Porsche pak nebyla renovace do původního stavu natolik obtížná. Na voze se podílela různá oddělení. „V okruhu 30 metrů jsme našli vlastně všechno, co jsme potřebovali,“ dodal Burger.

Do projektu byl rovněž přizván Rob Powell, autor původního červeno-žlutého válečného zbarvení Shell, který zajistil týmu originální 35 let staré designové skici, podle nichž se řídili lakýrníci. Při slavnostním odhalení se nakonec s vozem po dlouhé době opět setkal i sám Hans-Joachim Stuck. A dokonce usedl za volant pro krátkou projížďku na místní trati.