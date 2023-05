Porsche vyvíjí nový typ baterií. Elektromobil s ní ujede 1300 km a nabije se za 15 minut

Tak jako elektromobily procházejí evolučním vývojem, stejně dynamický pokrok čeká i baterie. Budou menší, lehčí, bezpečnější a výrazně prodlouží dojezd.

U běžných elektromobilů hledí zákazníci především na dojezd a možnosti rychlého nabíjení, přičemž se počítá s určitým přizpůsobením jízdního stylu ve prospěch šetrné jízdy. Jenže když si někdo koupí Porsche, počítá i s dynamickým svezením, aby si hodnotný výrobek náležitě užil. Proto automobilka usilovně pracuje na vývoji nových akumulátorů, aby zábava za volantem netrvala jen pár minut.

Současným standardem jsou lithiové baterie, které však neumožňují elektromobilům naplno využít potenciál, a i při vysokých standardech nejsou nejlepší cestou z hlediska bezpečnosti. Porsche proto experimentuje s různými alternativami, třeba záměnou křemíkových anod místo grafitových.

Předběžné studie hovoří o desetinásobném růstu kapacity a zkrácení nabíjecího času na čtvrt hodiny. Konstrukčním problémem je ale až trojnásobné zvětšení křemíkových anod při absorbci lithia, což vede ke značné degradaci článku.

Podobně jako Nissan se Porsche ubírá k polovodičovým bateriím s pevným elektrolytem v separátoru. Ten bude nově tvořit tenká vrstva elektrolytů. Výsledkem je chemicky stabilnější článek s menšími nároky na hmotnost i velikost díky energetické hustotě vyšší až o 50 procent. Detailnější studie funkčních prototypů polovodičových baterií je sice v plánu ještě letos, ale na predikce masové výroby je ještě brzo.

I tak mají inženýři dostatek poznatků pro stanovení základních předpokladů. Budoucí derivát Taycanu by mohl dojet o 30 až 50 procent dál a teoreticky dosáhnout mety 1300 kilometrů. Aktuálně je možné jej dobít na 80 procent za necelých 23 minut. Nový typ baterií by to samé mohl zvládnout za necelou čtvrthodinu. Pochopitelně se počítá s novým typem nabíjecích stanic s výkonem až 500 kW vybavených vnitřním chlazením včetně samotného kabelu.