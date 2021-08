Porsche vylepšilo modely Taycan. Vrací do hry ikonické barvy a zrychlilo nabíjení

Od vylepšených Porsche Taycan toho můžeme čekat dost. Infotainment Porsche Communication Management si už nyní bude rozumět s telefony na operačním systému Google Android. Fungovat bude i hlasová asistentka Google. Vůbec poprvé pak bude možnost objednat si do auta Remote Park Assist, který například umí přes aplikaci vyparkovat s autem bez přítomnosti řidiče v kabině.

Do nabídky pak přistane řada nových barev. Tou nejvýraznější je Rubystone Red, klasika z 90. let, kterou můžete znát z Porsche 964. K dalším ikonickým lakům se připojují i Moonlight Blue Metallic, Acid Green, Viola Metallic či Riviera Blue. Zároveň jsou pro Taycany připravené další dva programy v divizi Exclusive Manufaktur - Paint to Sample a Paint to Sample Plus.

Další novinky se týkají jízdy. V režimech Normal a Range je elektronika nově navržena tak, aby byl přední elektromotor takřka odpojen a nešla tak do něj téměř žádná energie z baterie. Pokud je navíc auto v klidu či plachtí, nepřenáší se žádná síla ani na jednu z náprav. V případě pobídnutí plynu či změny režimu se oba motory v milisekundách opět rozběhnou.

Nově se také upravila funkce nabíjení, kdy se díky Turbo Charging Planner zahřeje baterie na ještě vyšší teplotu než dříve. To umožní dosažení nejvyšší rychlost dobíjení v kratším čase. Porsche nebude u nového modelového roku znovu procházet procesem WLTP, takže se nyní nechlubí novou hodnotou dojezdu. Aktualizované Porsche Taycan včetně praktičtější verze Cross Turismo budou k mání od září.