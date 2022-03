Porsche vybuduje vlastní nabíjecí síť se salónky. Budou luxusní a pohodlné, v Česku se ale jen tak nedočkáme

Už teď je jasné, že stavba nabíjecích míst bude za prodeji elektromobilů zaostávat. Porsche s tímto problémem chce bojovat výstavbou vlastních nabíjecích stanic s nadstandardním zázemím.

Včera jsme vám přinesli zprávu, že modely 718 Cayman a Boxster automobilka s rokem 2025 přezbrojí na elektromobily. Navíc se už příští rok dočkáme bezemisní verze SUV Macan. O úspěšném startu „baterkové“ éry svědčí meziroční zdvojnásobení prodejů Taycanu, který si můžete objednat dokonce ve dvou karosářských verzích (Taycan a Taycan 4 Cross Turismo).

Plány do dalších let jsou smělé. V roce 2025 chce automobilka prodávat vyvážený poměr elektromobilů k modelům se spalovacím motorem. Generální ředitel Porsche Oliver Blume ve výroční zprávě uvedl, že k roku 2030 by měly elektromobily tvořit 80 % registrací. S růstem prodaných elektromobilů se automobilka rozhodla podniknout další vstřícný krok vůči svým zákazníkům a plánuje stavbu vlastní nabíjecí sítě.

Něco takového dosud provozuje pouze Tesla s DC rychlonabíjecími stanicemi Supercharger. Ta již stihla vybudovat zázemí s více než 30.000 stanicemi na 2500 místech. Tesla navíc v Holandsku zpřístupňuje své nabíječky i dalším značkám. Ostatní automobilky volí cestu partnerských benefitů v rámci spolupráce s poskytovateli, jako je například Ionity, v České republice pak ČEZ a PRE. Porsche zvolí kombinaci obou variant. Novým majitelům bude nabízet zvýhodněné nabíjení u partnerů, ale zároveň od příštího roku podpoří výstavbu vlastních nabíjecích center. Ta budou směřovat do metropolí s vysokým poměrem elektromobilů napříč Německem, Švýcarskem a Rakouskem.

Jak Oliver Blume naznačil, půjde o velmi komfortní stavby vybavené salónkem. Během nabíjení si zde budete moci vyřídit pracovní povinnosti nebo relaxovat u šálku kávy. Půjde tak o podobný koncept, jaký představilo Audi v Německu.

Aby bylo cestování na delší vzdálenosti pro vozy Porsche snadnější, automobilka již dříve oznámila založení společnosti Cellforce zaměřené na vývoj vysoce výkonných bateriových článků. Již startovní kapacita je nastavena na 100 MWh, což odpovídá přibližně 100 kWh na jeden automobil.