Porsche už připravuje další generaci Taycanu. Stávající platforma by novince nemusela stačit

Australský magazín Carsales měl možnost promluvit si s experty Porsche, kteří v současné době připravují novou generaci modelu Taycan. Ta současná prošla nedávno faceliftem, je tedy zhruba v polovině svého životního cyklu.

„Jakmile uvedeme jeden mode, už začínáme pracovat na dalším. Nyní děláme na nápadech, co by se mělo u další generace zlepšit,“ uvedla manažerka pro nabíjení a energetické systémy Sarah Razavi. „Myslím, že jsme odvedli skvělou práci a ze současné platformy vymáčkli vše, co se dalo,“ vysvětluje. Zároveň ale přiznává, že platforma „má určitě svá omezení.“

Technický základ, na němž současný Taycan stojí, se jmenuje J1. Model od Porsche jej sdílí s Audi E-Tron GT. Jeho specifikem je tvarování prostoru akumulátorů s prohlubněmi v prostoru pro nohy v zadní části, čímž je zaručena sportovně nízká stavba vozu. To ale znamená složitější propojování baterií a také vyšší nároky na jejich chlazení.

Řešením by mohlo být nasazení baterií s pevným elektrolytem, ale ty by nemusely být u Porsche v dostatečně pokročilém stádiu ve chvíli, kdy by je potřebovalo pro nový Taycan, připouští produktový specialista modelu Mayk Wienköttler: „Na spekulace je příliš brzy,“ uvedl. „Samozřejmě na tom pracujeme, ale uvádět časový rámec? Na to je příliš brzy,“ dodává.