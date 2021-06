Porsche uvádí další generaci infotainmentu. Hledí i na bezpečnější ovládání za jízdy

Pro modely 911, Panamera a Cayenne uvádí Porsche rozsáhlou modernizaci svého infotainmentu. Nový Porsche Communication Management 6.0 se ve vozech objeví už během léta a přinese řadu novinek po stránce komfortních funkcí, konektivity i samotného rozhraní – upravené designy ikon a fontů, nové barvy i větší dotykové plochy s ohledem na jednodušší čitelnost a bezpečnější ovladatelnost za jízdy.

Audi poraženo! Porsche Cayenne Coupé je nejrychlejší SUV na Nürburgringu

PCM 6.0 se už dnes samozřejmě spolehne i na on-line aktualizace (tzv. over-the-air) a stahování dodatečných funkcí a aplikací. V tomto směru vylepšuje Porsche i chytrou navigaci, která zajistí vždy aktuální mapové podklady a sledováním provozu v reálném čase umí řidiči dokonce ukázat, jak hustý provoz je v jednotlivých pruzích na silnici.

Bezdrátovou podporu rozhraní Apple CarPlay už Porsche uvedlo dříve, příchodem PCM 6.0 však automobilka poprvé oficiálně uvádí i podporu Android Auto, ač stále s nutností propojení USB kabelem. V rámci obou rozhraní bude možné využívat hlasové asistenty, Porsche nicméně vylepšilo i vlastního palubního asistenta, kterého posádka spustí oslovením „Hey, Porsche“.

Nové Porsche 911 GT3 Touring oficiálně: Bez velkého křídla a opět bez příplatku

Přepracování se dočkala i aplikace Porsche Connect pro vzdálený přístup k vozu skrze smartphone. Nechybí tak možnost na dálku zkontrolovat stav palivové nádrže, nabití baterie či tlaku v pneumatikách a kromě standardního nastavení teploty klimatizace lze spustit i vyhřívání volantu, sedadel a čelního okna.

Každé Porsche se systémem PCM 6.0 bude mít k dispozici i virtuálního závodního kouče. Myslí se tím přístup k databázi celkem 300 okruhů po celém světě včetně instruktáže, měření času a zobrazení doporučené ideální stopy.

Porsche spouští nový konfigurátor. Není pro auta, ale pro zakázkové hodinky

PCM 6.0 už byl v základní verzi uveden na palubě elektrického Porsche Taycan, část jeho funkcí se tak poprvé objeví i ve spalovacích, respektive hybridních vozech značky. Po 911, Panameře a Cayenne se nepochybně dočkají nového systému i nadcházející modely.

Nakonec se Porsche s funkcí Soundtrack My Life pouští do prototypové fáze služby, která má zajistit ideální hudební doprovod s ohledem na zvolenou trasu, prostředí a dokonce styl řízení. Automobilka mluví o první funkci „adaptivního ozvučení“, která má připomínat spíše klasický filmový soundtrack upravující styl podle toho, jak řidič akceleruje, brzdí a vjíždí do zatáček. Součástí tak budou i speciálně složené hudební motivy, které si bude Porsche produkovat samo. Novinka je zatím ve fázi beta testování.