Porsche ukazuje nový LMDh prototyp na prvních fotkách. Techniku čekají ostré testy

Nejnovější závodní placka má před sebou ještě dlouhou cestu. Na start se postaví až v roce 2023.

O návratu Porsche do vrcholné třídy šampionátu FIA WEC jsme se dozvěděli už na konci minulého roku. Dozorčí rada automobilky tehdy schválila vývoj nového prototypu třídy LMDh pro start v sezóně 2023. A jak to vypadá, všechno jde podle plánu. Po hrstce původních nákresů (viz galerie) tak nyní Porsche sdílí první fotky závodního speciálu zatím v maskované formě.

Na vývoji vozu spolupracuje Porsche se známým americkým týmem Penske a kanadským specialistou Multimatic. S hybridním prototypem třídy LMDh bude totiž moci Porsche závodit jak v šampionátu WEC, tak v severoamerickém šampionátu IMSA. Na rozdíl od hyperaut specifikace LMH, se kterými chce závodit například Peugeot nebo Toyota, mohou prototypy LMDh závodit v obou sériích zároveň.

První fotky prototypu naznačují klasické proporce vrcholných závoďáků z elitní třídy WEC. Na zádi však nechybí typické LED osvětlení jako z dnešních modelů Porsche. Příď dosud nepojmenovaného prototypu značka neodhaluje, na tento pohled ale dlouho čekat nebudeme. Intenzivní testování vozu započne už v lednu 2022.

Z potvrzených továrních pilotů se za volant hybridního Porsche o výkonu 500 kW (680 koní) zatím usadí Američan Dane Cameron a Brazilec Felipe Nasr. Hmotnost prototypu se bude pohybovat okolo 1000 kg. Na další informace o speciálu, který bude bojovat také o vítězství Porsche ve slavné čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans, si nicméně musíme počkat.