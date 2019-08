Nejstarší automobil, který kdy nosil znak automobilky Porsche, je na prodej. Jeden ze tří prototypů, které předcházely prvnímu modelu německé automobilky, typu 356, vydraží o víkendu známá aukční síň RM Sotheby's. Nový majitel by za něj podle odhadů mohl zaplatit až 20 milionů dolarů (462 milionů korun), což by z vozu označovaného jako Type 64 činilo nejdražší porsche všech dob.

Automobil navrhl tým pod vedením samotného Ferdinanda Porsche v roce 1939, aby se zúčastnil 1500 kilometrů dlouhého vytrvalostního závodu z Berlína do Říma. Propagandistický podnik, který měl oslavit zahájení výroby lidového vozu (pozdějšího Volkswagenu Brouk), se ale nakonec nekonal. Začala druhá světová válka.

Zastavil se i vývoj těchto prototypů, které měly být základem budoucích sportovních vozů. Ferdinand Porsche se zapojil do vývoje válečné techniky. Se stavbou Typu 64 tak pokračoval jeho syn Ferry, pozdější zakladatel automobilky Porsche. Vznikly další dva prototypy a právě třetí z nich byl jediný, který přečkal válku. „Bez Typu 64 by nebylo žádné Porsche 356, žádný model 550, žádná 911,“ vyzdvihuje význam vozu specialista RM Sotheby’s Marcus Görig.

Rodina si vůz nechala jako své osobní auto až do roku 1948, kdy jej koupil závodník Otto Mathé. Během 50. let vůz s Mathém za volantem vyhrál řadu soutěží a Type 64 se tak zároveň stalo prvním aktivním závodním vozem se znakem Porsche. Mathé si vůz nechal celých 46 let – až do své smrti v roce 1995. Ani poté se majitelé nestřídali ve vysokém tempu, automobil má nyní teprve čtvrtého vlastníka.

Na tradiční přehlídce automobilových veteránu v kalifornském Monterey, kterou doprovází i řada specializovaných aukcí, by Type 64 mohl stanovit nový aukční rekord pro vůz německé automobilky. Aby se tak stalo, musí osmdesátiletý veterán překonat částku 14 milionů dolarů, za kterou se předloni prodal závodní vůz Porsche 917.

Autor: Štěpán Bruner