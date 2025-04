V roce 1973 u Porsche pracovalo zhruba 4000 lidí, koncem 80. let pak již více než dvakrát tolik. Továrna rostla dále díky výrobě modelů s motory vpředu (928, 944 a 968), vývoj se přesunul do Weissachu a kanceláře do Ludwigsburgu. | Zdroj: Porsche