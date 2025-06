Porsche to vážně udělalo! Le Mans speciál dostal klakson, blinkry a vyrazil na silnice

Je tomu už padesát let, co Porsche představilo silniční verzi závodního speciálu 917, tehdy nejpokrokovějšího vozu na startovním roštu. Jeho majitel, vážený hrabě z rodu Rossi, s ním vyrazil na roadtrip z Zuffenhausenu do Paříže. 917 tak odvezl z jejího domu do svého domu. Po ose. Nyní tu po padesáti letech máme druhé auto.

Nový vůz je založený na současném závodním speciálu 963 a dostal označení RSP. Oproti Le Mans hypercaru je zde jen minimum změn, nicméně je to třeba úplně první 963, která má místo závodních polepů lakování, a to ve stejné stříbrné jako kdysi 917. Uvnitř najdete kůži a Alcantaru ve stejném barevném tónování jako v případě vozu hraběte Rossiho.

Vůz má oproti závoďáku ještě vyšší světlou výšku, dostal měkčí nastavení tlumičů a třeba světlomety mají upravený software, aby se chovaly jako u běžného silničního auta a umožňovaly funkci směrovek. Úpravy na karoserii více zakryly kola, která nyní obouvají pneumatiky Michelin ve specifikaci do mokra, aby na nich byl nějaký vzorek. Novinkou pro závodní vůz jsou také registrační značky a klakson.

Nastavení motoru 4.6 V8 se dvěma turbodmychadly zůstalo prakticky stejné, ale hybridní pomoc byla softwarově výrazně zklidněna, aby se auto dalo používat v běžném provozu. Výkon vozu činí 680 koní. Nakonec, vůz byl postaven pro Rogera S. Penskeho, který vedl tým Penske Motorsport. Podle jeho iniciálů dostal vůz jméno. Pokud auto nechytnete na Le Mans, bude k vidění v muzeu Porsche nebo v Goodwoodu.

