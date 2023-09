Porsche Taycan zdolalo největší převýšení ze všech elektromobilů. Cesta k rekordu byla extrémní zkouškou

Média jsou plná odvážných sloganů týkajících se elektromobilů, podpořených mnohdy optimistickými technickými údaji. Proto Porsche uspořádalo náročnou expedici, aby světu ukázalo, co všechno zvládne elektrický Taycan Cross Turismo. Desetidenní výlet prověřil každý aspekt vozu v rychle se měnících povětrnostních podmínkách. Dalo by se říci, že během této doby vůz okusil všechna roční období. Porsche obstálo na výbornou, a dokonce dosáhlo i na světový rekord.

Hlavním cílem bylo zdolat co nejvyšší možné převýšení. Tím vedlejším byla motivace současných i budoucích majitelů vyrazit s tímto vozem na dobrodružné výlety, protože Taycan Cross Turismo na to má.

Expedice začala na dně čínského vyschlého jezera Ayding, které je s hloubkou 218 m pod hladinou moře jedním z nejníže položených míst na kontinentu. Odtud vedla trasa dlouhá 2783 kilometrů přes poušť Gobi, topolové lesy, mokřady a zasněžené hory až na nejvýše položenou dálnici Hongtu Daban ve výšce 5355 metrů nad mořem. Takhle vysoko se předtím žádný elektromobil nedostal.

Pravou zkouškou ale byla samotná cesta z Xinjiang do Tibetu. Během ní auta i posádky zažily dramatické změny teplot, od povrchu rozpáleného na 70 °C, až po namrzlé stezky. S převýšením se měnil i tlak vzduchu a vzduchový podvozek odolával snad všem druhům povrchu. Asfaltové silnice střídal písečný i kamenitý terén a šotolina s výmoly. Tím pádem řidič využil snad všechny jízdní režimy určené do terénu.

Spolehlivost a výkon soustavy včetně baterie prověřila kopcovitá dálnice G219, kde Porsche okusilo jízdu v rychlém tempu, stoupání i klesání, kde vstoupil do hry systém rekuperace s výkonem až 275 kW. Trasa z Xinjiang do Tibetu je výzvou i co se týče nabíjení, protože výkony stanic tu kolísají v rozmezí od 22 do 120 kW. Zvláštní výzvou pak byl horský úsek mezi Kunlun a Ťan-šan měřící 760 km, který expedice zdolala za čtyři dny. Během nich Porsche otestovalo start up tepelný management baterie EnjoyElec, do jehož vývoje je automobilka zapojená.