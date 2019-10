Porsche Taycan se možná vrátí na Nürburgring. Svoje eso má totiž stále v rukávu

Když se Porsche objevilo poprvé se svým elektromobilem Taycan na Nürburgringu, povedlo se mu zajet čas 7:42. Není to nic oslnivého, automobily s elektrickým ústrojím totiž limituje maximální rychlost. Tento hendikep se projeví hlavně na rovných úsecích okruhu a elektromobily na nich lechtají omezovač. V případě Porsche Taycan se tak stane ve 260 km/h.

Na pokoření rekordu v Německu vyrobených elektromobilů to ale stačilo. Krátce po měřeném kole automobilka oznámila, že onen vůz byl ve specifikaci Turbo. V nabídce je ale i silnější Turbo S. Oba vozy mají v normálním režimu 460 kW. S funkcí overboost je ale vidět znatelný rozdíl – Taycan Turbo 500 kW (680 koní), Turbo S 560 kW (761 koní). Turbo S pak zrychlí na 100 km/h za 2,8 sekundy. Maximální rychlost 260 km/h však zůstává. Ve prospěch mluví i karbon-keramické brzdy ve standardu. Vyrazí ale silnější verze na okruh?

Magazín Cars Guide se na to zeptal produktového manažera Lukase Kramera. „S naším časem na okruhu jsme spokojení, ale mohl by tam být ještě nějaký potenciál. Když už máme k dispozici všechno to vybavení a výkon, možná ještě najdeme prostor,“ okomentoval Kramer situaci.

Nezapomněl také zdůraznit, že vůz na Nürburgringu byl ten samý, který byl podroben i zátěžovému testu na okruhu Nardó. Automobilka chtěla demonstrovat schopnosti vozu na jediném kousku a ne jej na každou disciplínu měnit.