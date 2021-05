Když nás Porsche chtělo přesvědčit o sportovních schopnostech elektrického taycanu, vzalo nás na závodní okruh. Teď pro změnu mělo dokázat, že přifouknutý sourozenec s označením Cross Turismo nemá ochranné plasty a vyšší světlou výšku jen pro parádu. Názorná ukázka proběhla v bahnem pokrytém a deštěm skrápěném lomu nedaleko Zuffenhausenu – rodiště prvního elektromobilu značky.

Mise číslo dvě

Elektrickému Porsche Taycan předcházel koncept s označením Mission E. Nedlouho po něm ukázali němečtí tvůrci vizi Mission E Cross Turismo, dobrodružnější a všestrannější variantu, která by se neměla zaleknout ani nezpevněného povrchu. Tehdy vůz většina chápala jako takové designové cvičení, ale Porsche krátce po premiéře šokovalo, když potvrdilo jeho sériovou produkci.

A tak vznikl Taycan Cross Turismo, který se od svého klasického sourozence liší robustnější karoserií, ochrannými plasty a nabobtnalejší zádí ve stylu kombi. Rozvor se sice natáhl jen o čtyři milimetry, ale protože se střecha výrazně nesvažuje, na zadních sedadlech je najednou o poznání vzdušněji. Redaktor výšky 178 cm má za sebou dostatečnou rezervu před koleny a několik centimetrů mu zůstává i nad hlavou. Polepšil si také kufr s objemem až 446 litrů, který lze navýšit sklopením zadní lavice na 1212 l. Proti klasickému taycanu je zavazadelník novinky objemnější, pořád ale dost zaostává za 520litrovým kufrem Panamery Sport Turismo.

Srovnání rozměrů Model Porsche Taycan Cross Turismo 4 Taycan Délka x šířka x výška [mm] 4974 x 1967 x 1409 4963 x 1966 x 1381 Rozvor [mm] 2904 2900 Rozchod kol vpředu/vzadu [mm] 1718/1698 1702/1667 Zavazadlový prostor [l] 405-446 366-407

Vpředu zůstalo vše při starém, nadále hraje prim čtveřice displejů. Kromě virtuálních budíků a multimédií je tu ještě obrazovka suplující klasická tlačítka a ovladače na středové konzole. A svůj vlastní displej má před sebou i spolujezdec. Na obrázku kabina vypadá futuristicky, z uživatelského hlediska však narážíme na jistá „ale“.

Displeje jsou po pár kilometrech opatlané a trefit se na utopenou spodní obrazovku pro nastavení čehokoliv je za jízdy náročné. Dotykem se kromě teploty ovládá i taková banalita jako směr foukání středových výdechů topení. Porsche to kompenzuje měkčenými a na dotyk příjemnými materiály. Navzdory přídomku „cross“ se v autě pořád sedí sportovně nízko, sedadla mají výrazné tvarování a pohodlná zůstávají i na dlouhých cestách.

Létat nezapomněl

Taycan Cross Turismo přijíždí ve čtyřech verzích: 4, 4S, Turbo a Turbo S. Pokud se bojíte, že zaměření na nějakou tu terénní vložku ubralo autu na dynamických schopnostech, rádi vás vyvedeme z omylu. Vrcholové Turbo S je na stovce za 2,9 sekundy (jen o desetinku pomalejší než běžný taycan) a svištět může až 250 km/h!

Po loňské zkušenosti ze závodní trati víme, že nám pro jízdu kolem Zuffenhausenu bohatě postačí naprostý základ. „Čtyřka“ má 280 kW (krátkodobě až 350 kW) a 500 newtonmetrů točivého momentu. Stovku zvládne za 5,1 sekundy a pokračuje na 220 km/h. To na papíře možná není tak oslnivé jako zmíněný vrchol, náš exemplář ale zase dojede nejdál. Dle metodiky WLTP by měl na jedno nabití zvládnout až 456 km. Baterii s kapacitou 93,4 kWh (využitelných 83,7 kWh) lze nabíjet výkonem až 270 kW, takže u dobíječek nestrávíte mládí. Pokud tedy máte štěstí na superrychlé stojany v okolí.

Auto si zachovává to nejlepší z klasického taycanu. Pod plným plynem vás přišpendlí do sedačky a v mžiku rozmaže veškerou krajinu kolem. Na 19“ kolech pozorujeme solidní komfort, a hlavně výtečné odhlučnění, kterému nemáme co vytknout ani na autobahnu v rychlostech kolem dvoustovky. Příjemným překvapením je rovněž obratnost cross turisma. Ne že by bylo vyloženě lehkonohé, přesto jsme se obávali, že 2,3 tuny pohotovostní hmotnosti bude v zatáčkách znát mnohem více.

Počasí na objednávku

Zatímco jindy bychom nad sychravým počasím při mezinárodních jízdách ohrnovali nos, pro vyzkoušení Taycanu Cross Turismo jsou to podmínky jako dělané. Snadnou průchodnost terénem má zajistit čtyřkolka tvořená dvěma synchronními elektromotory s permanentními magnety, vzduchový podvozek zvyšující světlou výšku, a především mód Gravel. Ten dohlíží na všechny systémy uvnitř vozidla a distribuuje točivý moment tak, aby byl průchod terénem co možná nejhladší.

Po aktivaci režimu se nemusíte bát plného plynu. Auto v danou chvíli ví, že nemá prudce vystřelit kupředu, ale překonat nestandardní povrch pod koly. A je jedno, jestli je to sníh, štěrk, nebo jako v našem případě mokrý bahnitý kopec. Krátká ukázka jasně dokazuje, že cross turismo nepohoří na první polní cestě. Vůz se i na rozmáčeném podkladu srdnatě šplhá na kopec a navzdory vyjetým kolejím na pokyn volantem ihned reaguje změnou směru. S náročnými podmínkami se pere statečně a za asistence všech pomocníků zvládne lehký offroad i člověk, který s jízdou v terénu nemá žádné zkušenosti.

Otázkou zůstává, kolik budoucích majitelů má v plánu auto takto týrat, vždyť pořizovací cena se pod tři miliony vejde jen u základní verze. Vůbec bychom se nedivili, kdyby většina Taycanů Cross Turismo zůstala na klasických silničkách a řidičům dělala radost především opojným zrychlením. Je však dobré vědět, že ochranné plasty kolem karoserie nejsou jen stylovým doplňkem a nezpevněnou cestu k vaší horské chaloupce slupne vůz jako malinu.

Porsche Taycan Cross Turismo: Technická data a ceny Verze 4 4S Turbo Turbo S Největší výkon (overboost) [kW] 280 (350) 360 (420) 460 (500) 460 (560) Točivý moment [N.m] 500 650 850 1050 Pohon 4x4 4x4 4x4 4x4 Max. rychlost [km/h] 220 240 250 250 Zrychlení 0-100 km/h [s] 5,1 4,1 3,3 2,9 Zrychlení 0-200 km/h [s] 15,6 13 10,7 9,7 Kapacita baterie celk./využ. [kWh] 93,4/83,7 93,4/83,7 93,4/83,7 93,4/83,7 Maximální výkon nabíjení [kW] 270 270 270 270 Spotřeba WLTP [kWh/100 km] 28,1 28,1 28,7 29,4 Dojezd WLTP [km] 456 452 452 419 Pohotovostní hmotnost [kg] 2320 2320 2395 2395 Základní cena [Kč] 2.620.000 3.135.000 4.335.000 5.275.000

Otázky pro Stefana Weckbacha, viceprezidenta řady Taycan

Co považujete za největší přednosti verze Cross Turismo?

Vůz má nekompromisní dynamiku standardního taycanu a nabízí obdobně emotivní zážitek z jízdy, zároveň však zvládne mnohem více. Je praktičtější, pro hladkou a rychlou jízdu nutně nepotřebuje asfaltové silnice.

Když jsme u praktičnosti, novinka nevyniká jen větším zavazadelníkem…

Ano, sami jsme si navrhli třeba nosič jízdních kol. Je lehčí a praktičtější než kterékoliv jiné řešení na trhu. Během vývoje jsme příslušenství podrobili stejně přísným testům jako samotný elektromobil. Včetně jízd v terénu.

Takže ani off road není vozu cizí?

Samozřejmě nejde o čistokrevný terénní vůz. Ale všechny verze mají standardně pohon všech kol a adaptivní vzduchový podvozek. S paketem Off -Road Design lze zvýšit světlou výšku proti standardnímu taycanu o 30 milimetrů. Díky tomu je vůz vhodný i do náročnějšího terénu.

Plusy

Zpracování interiéru

Drtivá dynamika

Jízdní vlastnosti

Schopnosti v terénu

Minusy

Displeje a dotykové plochy

náchylné na otisky

Na „kombík“ vcelku malý kufr

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Svět motorů.