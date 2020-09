Jak si možná pamatujete ze školy, oxymóron je spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje. Hlasitý šepot, tupá ostrost… a podle mnohých i sportovní elektromobil, natož pak elektrické porsche. Auto s velkou a těžkou baterií nikdy nemůže nabídnout vlastnosti ryzích sporťáků, říká se. Porsche na to má vlastní názor, my po svezení v jeho taycanu také – jezdí znamenitě!

Pamatujete si na koncept Mission E, předzvěst prvního elektrického porsche? Čtyřdveřová placka charakterem někde mezi kupé 911 a liftbackem Panamera s dobře známou stuttgartskou siluetou. Přesně tak nakonec vypadá i sériový taycan. Zůstala zachována netradičně tvarovaná příď s výraznými vertikálními průduchy a reflektory se čtyřmi svítícími plochami. Ve srovnání s panamerou je vůz přikrčenější a působí atletičtějším dojmem, navíc je aerodynamicky efektivní. Koeficient čelního odporu cx má hodnotu 0,22, nejméně ze všech porsche.

Zatímco zvenčí nadělá elektrovůz hodně parády, prakticky smýšlející kupce nepotěší. Figurant s výškou 185 cm už si na zadní sedačce stěžuje, že nemá kam poskládat nohy, a příliš místa mu nezůstává ani nad hlavou. A zavazadlový prostor s objemem 366 litrů sotva vystačí na výlety ve dvou.

Pokud ale taycan vnímáte jako sportovní sedan (jak jej ostatně samo Porsche škatulkuje) se všemi kompromisy, co k takovému autu patří, pak budete za volantem nadšeni. Akumulátory v podlaze nenarušují skvělý sportovní posez, sedí se tu nízko ve výrazně tvarovaných sedačkách a veškeré potřebné prvky máte okamžitě při ruce.

Inspirace ikonickým 911 je zřejmá. Počítat však musíte s plně dotykovým prostředím, tlačítkům a otočným ovladačům až na pár výjimek odzvonilo. Přitom spodní obrazovka by se dala nahradit praktičtějším panelem pro mechanické nastavování teploty a moderní pojetí kabiny by tím nijak neutrpělo. Za příplatek dostane vlastní displej i spolujezdec, film po vzoru Hondy e si na něm však nepustí. K dispozici má jen klon centrálního multimediálního systému.

Nejprve silničky…

Porsche nás na sbírání elektrických jízdních dojmů pozvalo na Hockenheimring. Ano, to je ta trať, která v loňském roce přinesla jeden z nejdivočejších závodů formule 1. Kdo by se netěšil? Hned po příjezdu ale přichází studená sprcha. Na tuto dráhu se můžeme jen zpovzdálí koukat, Porsche nás totiž vezme „jen“ na vlastní menší okruh, jenž je součástí přilehlého testovacího centra.

Ještě předtím ale okusíme elektromobil v běžném provozu. Fasujeme základní verzi 4S, jejíž výkon 320 kW (při funkci overboost krátkodobě až 390 kW) a točivý moment 640 newtonmetrů přinášejí stovku za čtyři sekundy a maximální rychlost 250 km/h. S menší kapacitou baterie bychom stále měli urazit něco mezi 325 a 408 kilometry. Byť jsme se napoprvé soustředili především na spotřebu, párkrát jsme schopnosti taycanu pod plným plynem okusili.

Zrychlení za obcí vás okamžitě přišpendlí do sedačky a máte pocit, že auto co nevidět vzlétne. Vážně je tohle teprve základ? Dynamika je navzdory hmotnosti 2,2 tuny drtivá a tichý let vozu zcela potlačí vnímání skutečné rychlosti. Vyčítanou nadváhu zvládá taycan skvěle maskovat, v zatáčkách o ní skoro nevíte, kila navíc cítíte teprve na opravdu velkých výmolech. A co víc, když veškeré sportovní ambice zkrotíte a navolíte komfortní režim, stává se z taycanu na 19” kolech pohodlný sedan na dlouhé cestování. Jen mu musíte odpustit aerodynamický svist od 150 km/h, ale nepředpokládáme, že by právě „autobahn“ byla nejčastějším útočištěm elektrického porsche.

Po krátké ochutnávce schopností jsme splynuli s davem provozu a zjišťovali, jak úsporně zvládne taycan jet. Na začátku počítadlo ukazovalo dojezd 365 kilometrů. Zatímco v reálném světě jsme ujeli 177 km, z displeje i díky rekuperaci ubylo jen 144 km, přičemž průměrná spotřeba se pohybovala mezi 19 a 21 kWh. To na tak velké auto není vůbec špatné!

Pocuchané orgány

Vracíme se na Hockenheimring a ze základního provedení usedáme do špičky nabídky: verze Turbo S. Osedláme ji na okruhu. Čteme o výkonu 460 kW (krátkodobě až 560 kW), točivém momentu 1050 newtonmetrů a stovce za 2,8 sekundy. Po zkušenosti se 4S si neumíme představit, kam ještě chce Porsche dynamiku svého stroje posouvat, ale rádi se necháme poučit.

Skupinka pěti taycanů vedená instruktorem v panameře se vydává na trať. Nejprve pozvolná jízdaa seznámení se s tratí, posléze už ostré tempo! Zrychlení auta je brutální, pocitově ale zas až tak velký rozdíl proti 4S necítíme. Možná je to i širokým okruhem, na kterém je všechno bezpečně daleko. Do zatáček se Turbo S vrhá neskutečně ochotně, díky nízkému těžišti je čitelné a do poslední chvíle neutrální.

Výjezd z klikaté pasáže na rovinku, plný plyn a hle… 190 km/h! Dupnutí na brzdu, karbon-keramická soustava se dává do práce a během chvilky jedeme krokem. Připočtěte si k tomu klopenou zatáčku, do níž se nenajíždí, ale doslova padá,vynásobte deseti koly a dostáváte jízdu, která nám slušně zamíchala orgány v těle. Sportovní elektromobil? Porsche říká ano! A nám navzdory prvotní skepsi nezbývá než souhlasit, že to může být opojné spojení.

Co možná nevíte

Taycan Turbo S zvládl akceleraci 0-200 km/h šestadvacetkrát po sobě a pokaždé se vešel pod deset sekund. Rozdíl mezi prvním a posledním pokusem byl menší než sekunda. Jeden z testujících řidičů odstavil elektromobil po dvanáctém sprintu. Auto bylo v pořádku, ale řidiče dynamika zmohla.

Při testování na okruhu Hockenheimring F1 zvládl taycan plných osm kol, než se mu vybila baterie. Celou dobu pracoval na maximální výkon.

V rámci interních testů Porsche srovnávalo taycan mimo jiné s BMW M5.

Vytrvalostní zkouška proběhla na okruhu Nardó. Taycan za 24 hodin ujel 3425 km včetně pauz na nabíjení. Nejčastěji se pohyboval v rychlostech 195 až 215 km/h.

S časem 7:42 s jde o nejrychlejší čtyřdveřový elektromobil na Nürburgringu.

Plusy

Sportovní vzhled

Kvalitně zpracovaný interiér

Skvělé jízdní vlastnosti

Schopnosti na okruhu

Minusy

Spousta dotykových displejů

Stísněný vnitřní prostor

Porsche Taycan: Technická data a ceny Verze 4S 4S Plus Turbo Turbo S Největší výkon [kW] 390 420 500 560 Točivý moment [N.m] 640 650 850 1050 Pohon 4x4 4x4 4x4 4x4 Max. rychlost [km/h] 250 250 260 260 Zrychlení 0-100 km/h [s] 4 4 3,2 2,8 Spotřeba [kWh/100 km] 21,1 21,1 26 26,9 Max. výkon nab. [kW] 225 270 270 270 Dojezd WLTP [km] 335-408 389-464 383-452 390-416 Poh. hmotnost [kg] 2215 2295 2305 2295 Základní cena [Kč] 2.889.530 3.067.200 4.159.530 5.069.530

