Porsche svolává auta s centrálními maticemi kol. Důvod jistě uhodnete

Není to poprvé, kdy výrobce sporťáků řešil podobný problém. Akce se týká 1851 vozů.

Máme zde další svolávačku u Porsche, která se týká způsobu uchycení disků. Podobnou věc řešilo již v roce 2011, kdy docházelo k nadměrnému opotřebení matic u modelů 911 Turbo, 911 GT2 a 911 GT3 – celkem tehdy šlo o 1702 aut vyrobených od května 2009 do září 2010. Aktuální svolávací akce se týká 911 plus modelů 718 Cayman GT4 RS a 718 Spyder RS, vyrobených od září 2023 do prosince 2023, celkově musí na kontrolu nebo případnou opravu 1851 aut.

Konkrétně problém spočívá v centrálních maticích, které nebyly vyrobeny dle požadovaných specifikací, což může vést k jejich rozlomení. To je jedno z rizik, pokud máte matici jednu místo několika šroubů. Porsche dle amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu doporučuje s dotčenými vozidly nejezdit a vyčkat na kontrolu od výrobce, problémové díly budou zákazníkům vyměněny.

Centrální matice mají oproti klasickým šroubům několik výhod i nevýhod. Jejich hlavní předností je rychlost výměny kol, což je zásadní například při závodech - stačí povolit a utáhnout pouze jednu velkou matici, což celý proces výrazně urychluje. Dále umožňuje rovnoměrnější rozložení zatížení na střed kola.

Jejich konstrukce je ale nákladnější a náročnější na výrobu a montáž, než u klasického vícešroubového uchycení, a navíc vyžaduje speciální nářadí k utahování. Pro správné utažení je nutné použít přesný moment, což pro co nejlepší výsledek vyžaduje odborníka a profesionální nástroje – nesprávné utažení by mohlo vést k uvolnění kola. U klasického uchycení si většina lidí zvládne kolo vyměnit sama a bez větších rizik.