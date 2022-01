Porsche se vrací do vytrvalostních závodů s hybridním speciálem. Hodlá navázat na úspěch z roku 1965

Vytvoření nových závodních skupin podpořilo záměr přivést větší počet značek zpět na vytrvalostní závody. Mezi nimi bude také Porsche se svým novým hybridním speciálem.

Porsche se s vervou pustilo do motorsportu. Není to tak dávno, co jsme oznámili vstup Porsche Taycan Turbo S do seriálu Formula-E v podobě safety caru. Nyní se automobilka pochlubila zahájením rozsáhlého testovacího programu v rámci účasti v závodních sériích vytrvalostních závodů the FIA WEC a severoamerického IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Premiéra týmu Porsche Penske Motorsport se zbrusu novým speciálem proběhne v lednu příštího roku závodem 24 hodin na Daytoně v rámci série IMSA. Série FIA WEC byla v posledních letech svědkem odlivu automobilek, a to zejména v nejvyšší kategorii LMP1. Za účelem přilákat značky zpět otevřela loni novou kategorii LMH, v níž budou letos v otevřené skupině LMDh bojovat hybridní vozy.

Pro splnění regulí ohledně hybridního pohonu doplnilo Porsche elektromotor vidlicovým osmiválcem s dvojitým přeplňováním. Celkový výkon soustavy je 500 kW. Dle Thomase Laudenbacha, viceprezidenta Porsche Motorsport, má tento agregát ideální poměr mezi hmotností, výkonem a provozními náklady. Williams Advanced Engineering poskytl vozu baterie, řídící jednotka pochází od Bosche a převodovku dodal výrobce Xtrac.

Pravidla pro vozy LMDh jsou benevolentní ohledně objemu, konstrukce i počtu válců. Musí ale točit maximálně 10.000 ot/min a nesmějí přesáhnout hlučnost 110 decibelů. Diesel také povolen není. Hmotnost sestaveného motoru musí činit minimálně 180 kg. Tím se myslí kompletně nastrojený blok včetně výfukové soustavy, sání, periferního chlazení, turbodmychadel a chlazení plnícího vzduchu. Maximální výkon se musí nacházet mezi 480 až 520 kW, přičemž tento rozsah je možné upravovat v rámci nastavení managementu motoru. Jasná pravidla má i křivka točivého momentu. Všechny vozy na startovním roštu budou mít stejné šasi.