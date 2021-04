Porsche se hlásí s pořádným retrem. Krátký filmeček pohladí nostalgické duše

Přehrabování starých VHS kazet a hledání nějakého zajímavého materiálu je oblíbenou kratochvílí nejednoho milovníka retra. Některá studia se ale této vlny chytla i v dnešní době. Kolikrát ani není potřeba stará technika, ale stačí šikovně použít pár filtrů. Výsledek pak vypadá, jako kdyby byl natočen na počátku 90. let.

A jestli je nějaká automobilka, která by se s takovým produkčním týmem měla spojit, tak je to právě Porsche. To nám tedy přináší další ze svých krátkých filmečků, který se tentokrát točí okolo německé muzikantky a influencerky Shawny Sander.

Sander se před nedávnem přestěhovala z Berlína na venkov, kde žije se svým přítelem, který pracuje v autodílně. Oba jsou blázni do starých aut a samotná Sander vlastní Volkswagen Type 3 (známý také jako 1500). Aktuálně však šetří na Porsche, což je logická volba při plnění svého německého uměleckého vintage snu na venkově.

Porsche se tedy s umělkyní a produkčním týmem 19-93 spojilo, aby uvedlo filmeček The key to hapiness, kde vystupuje také Porsche 911 generace 930. Krásný závan retra si můžete pustit níže.