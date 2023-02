Porsche prohání prototypy nového Cayenne po celém světě. Zvládnout musí Nürburgring i marockou poušť

Přípravy na premiéru třetí generace luxusního SUV vrcholí. Německý bestseller nesmí zákazníky zklamat, při zkouškách si prošel peklem.

Oficiální odhalení již čtvrté generace modelu Cayenne proběhne letos na jaře, aktuální model je na trhu od roku 2017 a je tedy nejvyšší čas na obměnu. Ta sice nebude zcela revoluční, i samotné Porsche mluví o důsledném vylepšení skrze rozsáhlá opatření po stránkách podvozku, designu, výbavy a konektivity – nepůjde tedy o auto navržené na čistém listu papíru – ale zákazníky samozřejmě zklamat nesmí. Kromě tradičního souboru nutných úprav v duchu doby se automobilka zaměřuje na ještě širší rozpětí schopností od sportovní jízdy přes pohodlné dálkové cestování až po terén.

Kromě velkého množství virtuálních simulací jsou prototypy podrobeny složitému a náročnému testovacímu programu v reálných podmínkách, který je pro automobilku stále jednou z nejvyšších priorit. Proto například v městském, příměstském a dálničním provozu ujedou zkušební vozy přes 200.000 kilometrů, celkově v rámci programu zvládly přes 4.000.000 kilometrů v deseti různých klimatických oblastech od terénu ve Španělsku a Maroku, přes led a sníh ve Finsku, až po mnoho ostrých kol na severní smyčce Nürburgringu.

Na co se tedy můžeme těšit? Všechny nabízené verze budou mít pohon všech kol a osmistupňovou automatickou převodovku s menším voličem drive by wire. Spekuluje se o konci modelu Turbo, v nabídce by tak zůstalo jen Turbo S. Samozřejmě nebude chybět plug-in hybridní model Turbo S e-Hybrid, pravděpodobně s vyšším dojezdem v bezemisním režimu.

Po stránce designu nečekejme revoluci, u prototypů si můžeme všimnout prakticky stejných rozměrů a proporcí jako u aktuální verze. Lišit se budou přední světla s typickou „čtyřokou“ grafikou diod, všimnout si lze také výraznějších sacích otvorů v předním nárazníku.