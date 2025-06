Porsche pro hospodyňky slaví 50 let. 924 se lidem zpočátku nelíbila, ale později to byl hit

S dostupnými sporťáky to měla německá značka složité, její první auto s motorem vpředu ale dozrálo v ceněnou klasiku

Existovat s jediným (i když extrémně úspěšným) modelem si může dovolit jen málokterá značka. Porsche koncem 60. let potřebovalo náhradu za stárnoucí čtyřválcovou 912, proto přišlo s odvážně a hranatě tvarovanou 914, které se v letech 1969 až 1976 vyrobilo úctyhodných 119 tisíc kusů. Jen velmi krátce po zahájení výroby začal vznikat nový projekt v čerstvě založené prodejní společnosti Volkswagenu a Porsche. Ten si kladl za cíl maximalizovat hospodárnost výroby díky použití společných dílů, výsledkem měl být stroj, který by byl zařazen do výrobního programu VW/Audi. Vývoj mělo na starosti Porsche s rozpočtem zhruba 150 milionů marek, jeho výsledkem byl projekt s označením EA 425.

Začátek 70. let byla ale turbulentní doba – probíhala ropná krize a Volkswagen na tom nebyl dvakrát dobře. Brouk přestával táhnout a typy 3 a 4 se s jeho prodejními čísly nedaly srovnávat ani náhodou. Na trh sice postupně přicházely pozdější megahity v podobě Passatu (1973) a Golfu (1974), nicméně generální ředitel VW Toni Schmücker nedokončený projekt EA 425 v roce 1975 zastavil, mimo jiné i proto, že VW mělo již na trhu (1974) svůj vlastní sportovní vůz v podobě modelu Scirocco.

Porsche proto odkoupilo práva na projekt a dostáhlo ho ve své režii. Ještě předtím došlo k dohodě s VW o výrobě v bývalé fabrice NSU v Neckarsulmu, aby zde zůstala zachována pracovní místa (a také aby v Zuffenhausenu zůstal prostor na výrobu chystané 928), na oplátku dostalo Porsche za výhodných podmínek komponenty VW pro stavbu vozu.

A že jich bylo. Řadový čtyřválec EA831 měl své kořeny ještě u NSU a v této době byl používán u Audi 100 a užitkovém Volkswagenu LT. Zadní náprava pocházela z Brouku, brzdy z Volkswagenu K70 (přeznačkovaného sedanu od NSU), kardan pocházel z Kübelwagenu typu 181, kliky zase z Golfu. I když šlo o dobře navržené auto, zpočátku to nemělo lehké a vysloužilo si řadu nelichotivých přezdívek, například Hausfrauen-Porsche, tedy něco jako Porsche pro hospodyňky, či Audiporsche.

Šlo ale o stroj mnoha poprvé. Bylo to první Porsche s vodou chlazeným motorem vpředu nebo převodovkou uloženou vzadu v konfiguraci Transaxle. Karoserie měla na svou dobu nízký součinitel odporu 0,34, navrhl ji Harm Lagaay, i když ta se také nevyhnula kritice – například šéfdesignér Porsche Anatole Lapine o ní později řekl, že: „Vůz navrhl někdo, kdo celý život snil o Ferrari, ale nikdy ho nedostal.“ Auto mělo konfiguraci 2+2, i když dozadu se vešli jenom trpaslíci nebo děti. Zajímavostí bylo velké výklopné zadní okno, skrze nějž jste se dostali do kufru se solidním objemem 370 litrů.

Výroba začala listopadu 1975, cílovou skupinou byli mladší lidé, kteří nedosáhli na 911. Základní cena činila 23.240 marek, za 911 jste tehdy mimochodem dali 32.000 marek a pro srovnání – lidový Golf stál 7995 marek. Výkon čtyřválcového dvoulitru činil 92 kW, auto o hmotnosti 1080 kg s ním zrychlovalo na 100 km/h za 9,6 sekundy a rozjelo se až na 204 km/h. Řadilo se 4stupňovým manuálem, od roku 1980 pak 5stupňovým. Prodeje byly solidní, nicméně 924 se stále potýkalo se stigmatem v podobě motoru s nedostatečným výkonem, na něž Porsche zareagovalo uvedením modelu Turbo v roce 1979.

Šlo sice stále o dvoulitrový čtyřválec EA831, ale značka pro něj vyvinula novou hlavu s hemisférickými spalovacími komorami a jiným uspořádáním svíček. Turbodmychadlo KKK pracovalo s plnicím tlakem 0,7 baru, výkon tak vzrostl na 125 kW a adekvátně se zlepšily i jízdní výkony. Zrychlení na 100 km/h zabralo 7,8 sekundy a maximální rychlost stoupla na 225 km/h, došlo také k vylepšení odpružení s tlumiči Koni a lepšími brzdami.

Zvenčí jste 924 Turbo poznali podle čtyř vstupů vzduchu mezi výklopnými světlomety a otvorů ve spodní části nárazníku, do kapoty pak přibyl NACA sací otvor pro přívod vzduchu k turbu. V roce 1981 se u modelu Turbo zvýšil kompresní poměr z 7,5:1 na 8,5:1, což znamenalo nárůst výkonu o 5 kW a maximální rychlost stoupla na 230 km/h.

V roce 1981 Porsche představilo model 944, kvůli kterému atraktivita 924 značně klesla. Turbo se tak přestalo vyrábět v červnu 1982, standardní verze končila v roce 1985. Nahradila ji verze 924 S, u níž Porsche použilo 2,5litrový motor vlastní konstrukce s výkonem 110 kW a později 118 kW. Ani to ale nestačilo, doba pokročila a výroba byla ukončena v roce 1988.

Nesmíme zapomenout na vzácnou verzi Carrera GT. Tu Porsche představilo na autosalonu ve Frankfurtu v roce 1979. Auto mělo rozšířenou karoserii s laminátovými prvky ve stylu tehdy ještě chystané 944, motor vycházel z verze Turbo. Dostal ale lehčí kované písty, novou hlavu, plnicí tlak 0,75 baru, mezichladič a odlišné zapalování. K úpravám došlo také na podvozku, převodovce a brzdách, které byly převzaty z 911 Turbo 3.3.

S výkonem 154 kW auto zrychlilo na 100 km/h za 6,9 sekundy, maximem bylo 240 km/h. Vyrobeno bylo pouhých 400 kusů (200 pro domácí německý trh) plus šest prototypů. Tato verze posloužila jako základ pro závodní verze Carrera GTS, GTP a GTR – poslední jmenovaná se mohla pochlubit výkonem 276 kW. Celkem vzniklo necelých 151 tisíc kusů modelu 924, který se rodil v těžkostech, ale nakonec představoval velký úspěch.

